25 мая 2022

Тюменские власти заработали в 2021 году больше, чем планировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, документы, бюджет
Доходы областного бюджета в 2021 году превысили 249 млрд рублей Фото:

Доходы бюджета Тюменской области в 2021 году превысили 249 млрд рублей, что на 122,6% выше плановых показателей. Об этом 26 мая сообщил директор департамента финансов региона Михаил Таранов, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслируется онлайн.

«Областной бюджет по доходам исполнен в сумме 249,29 млрд рублей, что составило 122,6% к плановым назначениям. Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов областного бюджета за 2021 год являются налог на прибыль организаций (77,3%) и налог на доходы физических лиц (11,9%)», — отчитался глава департамента.

При этом расходы региональной казны составили около 224 млрд рублей. Профицит бюджета — 25,297 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что депутаты облдумы приняли дефицитный бюджет на 2022 год. В документе доходы запланированы в сумме 195,6 млрд рублей, расходы — 233,2 млрд рублей.

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Доходы бюджета Тюменской области в 2021 году превысили 249 млрд рублей, что на 122,6% выше плановых показателей. Об этом 26 мая сообщил директор департамента финансов региона Михаил Таранов, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслируется онлайн. «Областной бюджет по доходам исполнен в сумме 249,29 млрд рублей, что составило 122,6% к плановым назначениям. Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов областного бюджета за 2021 год являются налог на прибыль организаций (77,3%) и налог на доходы физических лиц (11,9%)», — отчитался глава департамента. При этом расходы региональной казны составили около 224 млрд рублей. Профицит бюджета — 25,297 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что депутаты облдумы приняли дефицитный бюджет на 2022 год. В документе доходы запланированы в сумме 195,6 млрд рублей, расходы — 233,2 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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