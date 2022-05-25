Тюменские власти заработали в 2021 году больше, чем планировали

Доходы бюджета Тюменской области в 2021 году превысили 249 млрд рублей, что на 122,6% выше плановых показателей. Об этом 26 мая сообщил директор департамента финансов региона Михаил Таранов, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслируется онлайн.
«Областной бюджет по доходам исполнен в сумме 249,29 млрд рублей, что составило 122,6% к плановым назначениям. Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов областного бюджета за 2021 год являются налог на прибыль организаций (77,3%) и налог на доходы физических лиц (11,9%)», — отчитался глава департамента.
При этом расходы региональной казны составили около 224 млрд рублей. Профицит бюджета — 25,297 млрд рублей.
Доходы бюджета Тюменской области в 2021 году превысили 249 млрд рублей, что на 122,6% выше плановых показателей. Об этом 26 мая сообщил директор департамента финансов региона Михаил Таранов, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслируется онлайн. «Областной бюджет по доходам исполнен в сумме 249,29 млрд рублей, что составило 122,6% к плановым назначениям. Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов областного бюджета за 2021 год являются налог на прибыль организаций (77,3%) и налог на доходы физических лиц (11,9%)», — отчитался глава департамента. При этом расходы региональной казны составили около 224 млрд рублей. Профицит бюджета — 25,297 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что депутаты облдумы приняли дефицитный бюджет на 2022 год. В документе доходы запланированы в сумме 195,6 млрд рублей, расходы — 233,2 млрд рублей.