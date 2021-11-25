Тюменская облдума приняла дефицитный бюджет на 2022 год

Дефицит бюджета Тюменской области составит более 37 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Дефицит бюджета Тюменской области в 2022 году составит более 37 млрд рублей. Финансовый документ был принят в окончательном чтении 26 ноября на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Доходы бюджета Тюменской области в 2022 году составят 195,6 млрд рублей, расходы — 233,2 млрд рублей», — сообщила глава думского комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко. Документ был принят большинством голосов.

Ранее агентство писало, что дефицит бюджета региональные власти планируют покрывать кредитами. В том числе, коммерческими — на сумму 1,7 млрд рублей.