25 ноября 2021
24 ноября 2021

Тюменская облдума приняла дефицитный бюджет на 2022 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, документы, бюджет
Дефицит бюджета Тюменской области составит более 37 млрд рублей Фото:

Дефицит бюджета Тюменской области в 2022 году составит более 37 млрд рублей. Финансовый документ был принят в окончательном чтении 26 ноября на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Доходы бюджета Тюменской области в 2022 году составят 195,6 млрд рублей, расходы — 233,2 млрд рублей», — сообщила глава думского комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко. Документ был принят большинством голосов.

Ранее агентство писало, что дефицит бюджета региональные власти планируют покрывать кредитами. В том числе, коммерческими — на сумму 1,7 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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