В Верхней Пышме толпа парней вышла на разборки с цыганами. Видео

26 мая 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

На место вызывали полицию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме разворачивается конфликт местных жителей с представителями цыганской диаспоры, которые якобы держат город в страхе. Накануне вечером в квартал, где живет табор, пришла большая группа крепких мужчин (они стояли под окнами домов), но потасовку предотвратила полиция. Видео схода появилось в паблике «Верхняя Пышма Live» в соцсети «ВКонтакте». «Вызов [полиции] был не на цыган, а цыгане вызвали [наряд]. Некие молодые ребята пришли в гости за чашкой чая решать, как жить дальше», — пишут авторы. Затем со ссылкой на очевидцев в том же сообществе появилось сообщение о нескольких «случайных» задержаниях. Ранее в соцсетях появились жалобы местных жителей на то, что цыгане, поселившиеся на улицах Красноармейской и Спицына, нападают на детей и девушек. В ситуацию уже вмешались мэрия и городское УМВД (по словам начальника управления Артема Талькина, по всем инцидентам ведется проверка). По итогам совещаний чиновники заявили, что попробуют устроить цыганских детей (якобы конфликты затевают в основном несовершеннолетние члены табора — от безделья) в местные лагеря и спортивные секции. Также в школах Верхней Пышмы проведут уроки толерантности.

В Верхней Пышме разворачивается конфликт местных жителей с представителями цыганской диаспоры, которые якобы держат город в страхе. Накануне вечером в квартал, где живет табор, пришла большая группа крепких мужчин (они стояли под окнами домов), но потасовку предотвратила полиция. Видео схода появилось в паблике «Верхняя Пышма Live» в соцсети «ВКонтакте». «Вызов [полиции] был не на цыган, а цыгане вызвали [наряд]. Некие молодые ребята пришли в гости за чашкой чая решать, как жить дальше», — пишут авторы. Затем со ссылкой на очевидцев в том же сообществе появилось сообщение о нескольких «случайных» задержаниях. Ранее в соцсетях появились жалобы местных жителей на то, что цыгане, поселившиеся на улицах Красноармейской и Спицына, нападают на детей и девушек. В ситуацию уже вмешались мэрия и городское УМВД (по словам начальника управления Артема Талькина, по всем инцидентам ведется проверка). По итогам совещаний чиновники заявили, что попробуют устроить цыганских детей (якобы конфликты затевают в основном несовершеннолетние члены табора — от безделья) в местные лагеря и спортивные секции. Также в школах Верхней Пышмы проведут уроки толерантности.