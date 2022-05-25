25 мая 2022

В Верхней Пышме толпа парней вышла на разборки с цыганами. Видео

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Дом по улице Бородина, 31, где неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Екатеринбург, перекрытие дороги, происшествие, полиция, оцепление, перекрытие улиц, план перехват
На место вызывали полицию (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме разворачивается конфликт местных жителей с представителями цыганской диаспоры, которые якобы держат город в страхе. Накануне вечером в квартал, где живет табор, пришла большая группа крепких мужчин (они стояли под окнами домов), но потасовку предотвратила полиция.

Видео схода появилось в паблике «Верхняя Пышма Live» в соцсети «ВКонтакте». «Вызов [полиции] был не на цыган, а цыгане вызвали [наряд]. Некие молодые ребята пришли в гости за чашкой чая решать, как жить дальше», — пишут авторы. Затем со ссылкой на очевидцев в том же сообществе появилось сообщение о нескольких «случайных» задержаниях.

Ранее в соцсетях появились жалобы местных жителей на то, что цыгане, поселившиеся на улицах Красноармейской и Спицына, нападают на детей и девушек. В ситуацию уже вмешались мэрия и городское УМВД (по словам начальника управления Артема Талькина, по всем инцидентам ведется проверка).

По итогам совещаний чиновники заявили, что попробуют устроить цыганских детей (якобы конфликты затевают в основном несовершеннолетние члены табора — от безделья) в местные лагеря и спортивные секции. Также в школах Верхней Пышмы проведут уроки толерантности.

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В Верхней Пышме разворачивается конфликт местных жителей с представителями цыганской диаспоры, которые якобы держат город в страхе. Накануне вечером в квартал, где живет табор, пришла большая группа крепких мужчин (они стояли под окнами домов), но потасовку предотвратила полиция. Видео схода появилось в паблике «Верхняя Пышма Live» в соцсети «ВКонтакте». «Вызов [полиции] был не на цыган, а цыгане вызвали [наряд]. Некие молодые ребята пришли в гости за чашкой чая решать, как жить дальше», — пишут авторы. Затем со ссылкой на очевидцев в том же сообществе появилось сообщение о нескольких «случайных» задержаниях. Ранее в соцсетях появились жалобы местных жителей на то, что цыгане, поселившиеся на улицах Красноармейской и Спицына, нападают на детей и девушек. В ситуацию уже вмешались мэрия и городское УМВД (по словам начальника управления Артема Талькина, по всем инцидентам ведется проверка). По итогам совещаний чиновники заявили, что попробуют устроить цыганских детей (якобы конфликты затевают в основном несовершеннолетние члены табора — от безделья) в местные лагеря и спортивные секции. Также в школах Верхней Пышмы проведут уроки толерантности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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