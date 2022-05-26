В РФ создали базу данных погибших и пленных бойцов ВСУ

26 мая 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Родственники украинских военнослужащих смогут узнать актуальную информацию из открытой базы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России создали открытую базу данных пленных, убитых и пропавших без вести украинских военнослужащих. Сайт WarTears.org предназначен для помощи людям, которые не имеют доступа к информации о родственниках, оказавшихся среди солдат на Украине. «Этот сайт посвящен сбору информации о погибших, пропавших без вести и попавших в плен солдатах ВСУ и теробороны», — сообщается на официальной странице сайта. Авторы также заверили, что портал не занимается пропагандой, не выкладывает фейковую информацию и не собирает личные данные пользователей, гарантируя полную анонимность. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечали в Минобороны РФ, действия вооруженных сил РФ направлены на ликвидацию объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

В России создали открытую базу данных пленных, убитых и пропавших без вести украинских военнослужащих. Сайт WarTears.org предназначен для помощи людям, которые не имеют доступа к информации о родственниках, оказавшихся среди солдат на Украине. «Этот сайт посвящен сбору информации о погибших, пропавших без вести и попавших в плен солдатах ВСУ и теробороны», — сообщается на официальной странице сайта. Авторы также заверили, что портал не занимается пропагандой, не выкладывает фейковую информацию и не собирает личные данные пользователей, гарантируя полную анонимность. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечали в Минобороны РФ, действия вооруженных сил РФ направлены на ликвидацию объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.