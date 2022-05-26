В РФ создали базу данных погибших и пленных бойцов ВСУ

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
Родственники украинских военнослужащих смогут узнать актуальную информацию из открытой базы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России создали открытую базу данных пленных, убитых и пропавших без вести украинских военнослужащих. Сайт WarTears.org предназначен для помощи людям, которые не имеют доступа к информации о родственниках, оказавшихся среди солдат на Украине.

«Этот сайт посвящен сбору информации о погибших, пропавших без вести и попавших в плен солдатах ВСУ и теробороны», — сообщается на официальной странице сайта. Авторы также заверили, что портал не занимается пропагандой, не выкладывает фейковую информацию и не собирает личные данные пользователей, гарантируя полную анонимность.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечали в Минобороны РФ, действия вооруженных сил РФ направлены на ликвидацию объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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В России создали открытую базу данных пленных, убитых и пропавших без вести украинских военнослужащих. Сайт WarTears.org предназначен для помощи людям, которые не имеют доступа к информации о родственниках, оказавшихся среди солдат на Украине. «Этот сайт посвящен сбору информации о погибших, пропавших без вести и попавших в плен солдатах ВСУ и теробороны», — сообщается на официальной странице сайта. Авторы также заверили, что портал не занимается пропагандой, не выкладывает фейковую информацию и не собирает личные данные пользователей, гарантируя полную анонимность. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечали в Минобороны РФ, действия вооруженных сил РФ направлены на ликвидацию объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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