Жительница Каменск-Уральского (Свердловская область) погибла во время лазания по местности под названием «Городские скалы». 46-летняя женщина упала с высоты несколько десятков метров и разбилась, сообщили URA.RU в следственном комитете и полиции Свердловской области.
«25 мая в Каменске-Уральском, в местности, именуемой „Городские скалы“, произошел инцидент, связанный с гибелью местной жительницы, самостоятельно занимавшейся скалолазанием в составе группы единомышленников. Когда она поднималась на одну из возвышенностей, по неустановленной пока причине произошло ее падение с высоты нескольких десятков метров. В результате полученной сочетанной травмы женщина погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении СКР по Свердловской области.
Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что по одной из версий, причиной трагедии стал внезапно разблокировавшийся карабин. «Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Каменск-Уральского, 1976 года рождения», — сказал полковник.
Жительница Каменск-Уральского (Свердловская область) погибла во время лазания по местности под названием «Городские скалы». 46-летняя женщина упала с высоты несколько десятков метров и разбилась, сообщили URA.RU в следственном комитете и полиции Свердловской области. «25 мая в Каменске-Уральском, в местности, именуемой „Городские скалы“, произошел инцидент, связанный с гибелью местной жительницы, самостоятельно занимавшейся скалолазанием в составе группы единомышленников. Когда она поднималась на одну из возвышенностей, по неустановленной пока причине произошло ее падение с высоты нескольких десятков метров. В результате полученной сочетанной травмы женщина погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении СКР по Свердловской области. Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что по одной из версий, причиной трагедии стал внезапно разблокировавшийся карабин. «Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Каменск-Уральского, 1976 года рождения», — сказал полковник.