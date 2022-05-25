25 мая 2022

Свердловская альпинистка разбилась насмерть, упав со скалы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, летний отдых, туризм, горы
На скалах совершали восхождение альпинисты-любители (архивное фото) Фото:

Жительница Каменск-Уральского (Свердловская область) погибла во время лазания по местности под названием «Городские скалы». 46-летняя женщина упала с высоты несколько десятков метров и разбилась, сообщили URA.RU в следственном комитете и полиции Свердловской области.

«25 мая в Каменске-Уральском, в местности, именуемой „Городские скалы“, произошел инцидент, связанный с гибелью местной жительницы, самостоятельно занимавшейся скалолазанием в составе группы единомышленников. Когда она поднималась на одну из возвышенностей, по неустановленной пока причине произошло ее падение с высоты нескольких десятков метров. В результате полученной сочетанной травмы женщина погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении СКР по Свердловской области.

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что по одной из версий, причиной трагедии стал внезапно разблокировавшийся карабин. «Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Каменск-Уральского, 1976 года рождения», — сказал полковник.

Альпинистку-любительницу, предположительно, подвел карабин
Фото:

Группа скалолазов совершала восхождение в окрестностях Каменск-Уральского
Фото:
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Жительница Каменск-Уральского (Свердловская область) погибла во время лазания по местности под названием «Городские скалы». 46-летняя женщина упала с высоты несколько десятков метров и разбилась, сообщили URA.RU в следственном комитете и полиции Свердловской области. «25 мая в Каменске-Уральском, в местности, именуемой „Городские скалы“, произошел инцидент, связанный с гибелью местной жительницы, самостоятельно занимавшейся скалолазанием в составе группы единомышленников. Когда она поднималась на одну из возвышенностей, по неустановленной пока причине произошло ее падение с высоты нескольких десятков метров. В результате полученной сочетанной травмы женщина погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении СКР по Свердловской области. Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что по одной из версий, причиной трагедии стал внезапно разблокировавшийся карабин. «Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Каменск-Уральского, 1976 года рождения», — сказал полковник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...