Свердловская альпинистка разбилась насмерть, упав со скалы. Фото

26 мая 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

На скалах совершали восхождение альпинисты-любители (архивное фото) Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Жительница Каменск-Уральского (Свердловская область) погибла во время лазания по местности под названием «Городские скалы». 46-летняя женщина упала с высоты несколько десятков метров и разбилась, сообщили URA.RU в следственном комитете и полиции Свердловской области. «25 мая в Каменске-Уральском, в местности, именуемой „Городские скалы“, произошел инцидент, связанный с гибелью местной жительницы, самостоятельно занимавшейся скалолазанием в составе группы единомышленников. Когда она поднималась на одну из возвышенностей, по неустановленной пока причине произошло ее падение с высоты нескольких десятков метров. В результате полученной сочетанной травмы женщина погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении СКР по Свердловской области. Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что по одной из версий, причиной трагедии стал внезапно разблокировавшийся карабин. «Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Каменск-Уральского, 1976 года рождения», — сказал полковник. Альпинистку-любительницу, предположительно, подвел карабин Фото: предоставлено СКР по Свердловской области Группа скалолазов совершала восхождение в окрестностях Каменск-Уральского Фото: предоставлено СКР по Свердловской области

Жительница Каменск-Уральского (Свердловская область) погибла во время лазания по местности под названием «Городские скалы». 46-летняя женщина упала с высоты несколько десятков метров и разбилась, сообщили URA.RU в следственном комитете и полиции Свердловской области. «25 мая в Каменске-Уральском, в местности, именуемой „Городские скалы“, произошел инцидент, связанный с гибелью местной жительницы, самостоятельно занимавшейся скалолазанием в составе группы единомышленников. Когда она поднималась на одну из возвышенностей, по неустановленной пока причине произошло ее падение с высоты нескольких десятков метров. В результате полученной сочетанной травмы женщина погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении СКР по Свердловской области. Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что по одной из версий, причиной трагедии стал внезапно разблокировавшийся карабин. «Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Каменск-Уральского, 1976 года рождения», — сказал полковник.