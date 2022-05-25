В Перми пройдет фестиваль разврата

26 мая 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Места на фестиваль практически закончились Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермяки приглашают гостей со всей России на БДСМ-фестиваль под названием «Бесконечное лето». Организаторы обещают незабываемый отдых и мастер-классы от приглашенных профессионалов. Фестиваль для тех, «кто любит пожестче», пройдет с 17 по 19 июня на комфортной базе в Пермском крае. За 3-5 тыс. рублей участников ждет трансфер из центра Перми, бесплатная парковка, размещение в коттеджах и домиках, бассейн и 3х-разовое питание. «Будут организованы и оборудованы несколько зон и локаций, где будут проходить открытые экшены, показы и номера от мастеров разных направлений в БДСМ», — сообщается в группе мероприятия в соцсести «ВКонтакте». В программе — все виды бондажа (связывания), воск, плейпирсинг (декоративное украшение для тела, которое создается с помощью сережек, бисера, иголок и цепей), мумификация и многое другое. В описании мероприятия говорится, что гости фестиваля смогут как посмотреть, так и принять участие в эротических практиках.

Пермяки приглашают гостей со всей России на БДСМ-фестиваль под названием «Бесконечное лето». Организаторы обещают незабываемый отдых и мастер-классы от приглашенных профессионалов. Фестиваль для тех, «кто любит пожестче», пройдет с 17 по 19 июня на комфортной базе в Пермском крае. За 3-5 тыс. рублей участников ждет трансфер из центра Перми, бесплатная парковка, размещение в коттеджах и домиках, бассейн и 3х-разовое питание. «Будут организованы и оборудованы несколько зон и локаций, где будут проходить открытые экшены, показы и номера от мастеров разных направлений в БДСМ», — сообщается в группе мероприятия в соцсести «ВКонтакте». В программе — все виды бондажа (связывания), воск, плейпирсинг (декоративное украшение для тела, которое создается с помощью сережек, бисера, иголок и цепей), мумификация и многое другое. В описании мероприятия говорится, что гости фестиваля смогут как посмотреть, так и принять участие в эротических практиках.