25 мая 2022

Мишустин выделил Пермскому краю деньги на кемпинги и пляжи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, кама, пляж, отдых, пермь
Федеральные средства, в том числе, будут направлены на развитие пляжных зон Фото:

Пермский край получит федеральные средства на развитие туризма в регионе. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщается на сайте правительства, деньги выделены на поддержку грантов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Их направят на создание кемпингов, пляжей и другой туристической инфраструктуры.

«Из общей суммы (3,5 млрд рублей) более 1,2 млрд рублей пойдет на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников в 21 регионе. В их числе — Крым, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская и Сахалинская области», — отмечается на сайте правительства РФ.

В начале декабря Михаил Мишустин посетил с однодневным рабочим визитом Пермский край. В рамках рабочей поездки он побывал в Пермской государственной художественной галерее, где ознакомился с экспозицией галереи и ходом строительства нового здания галереи.

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Пермский край получит федеральные средства на развитие туризма в регионе. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщается на сайте правительства, деньги выделены на поддержку грантов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Их направят на создание кемпингов, пляжей и другой туристической инфраструктуры. «Из общей суммы (3,5 млрд рублей) более 1,2 млрд рублей пойдет на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников в 21 регионе. В их числе — Крым, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская и Сахалинская области», — отмечается на сайте правительства РФ. В начале декабря Михаил Мишустин посетил с однодневным рабочим визитом Пермский край. В рамках рабочей поездки он побывал в Пермской государственной художественной галерее, где ознакомился с экспозицией галереи и ходом строительства нового здания галереи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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