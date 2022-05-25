Мишустин выделил Пермскому краю деньги на кемпинги и пляжи

26 мая 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Федеральные средства, в том числе, будут направлены на развитие пляжных зон Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Пермский край получит федеральные средства на развитие туризма в регионе. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщается на сайте правительства, деньги выделены на поддержку грантов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Их направят на создание кемпингов, пляжей и другой туристической инфраструктуры. «Из общей суммы (3,5 млрд рублей) более 1,2 млрд рублей пойдет на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников в 21 регионе. В их числе — Крым, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская и Сахалинская области», — отмечается на сайте правительства РФ. В начале декабря Михаил Мишустин посетил с однодневным рабочим визитом Пермский край. В рамках рабочей поездки он побывал в Пермской государственной художественной галерее, где ознакомился с экспозицией галереи и ходом строительства нового здания галереи.

Пермский край получит федеральные средства на развитие туризма в регионе. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщается на сайте правительства, деньги выделены на поддержку грантов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Их направят на создание кемпингов, пляжей и другой туристической инфраструктуры. «Из общей суммы (3,5 млрд рублей) более 1,2 млрд рублей пойдет на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание национальных туристских маршрутов с системой навигации, установку информационных центров для путешественников в 21 регионе. В их числе — Крым, Пермский край, Владимирская, Мурманская, Псковская, Тульская и Сахалинская области», — отмечается на сайте правительства РФ. В начале декабря Михаил Мишустин посетил с однодневным рабочим визитом Пермский край. В рамках рабочей поездки он побывал в Пермской государственной художественной галерее, где ознакомился с экспозицией галереи и ходом строительства нового здания галереи.