Пушилин: на «Азовстали» нашли спрятавшихся украинских бойцов

На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе нашли спрятавшихся украинских бойцов. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«На „Азовстали“ нашли украинских бойцов, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен. Пока нет 100% гарантии полной зачистки завода», — заявил Пушилин в интервью РИА «Новости».
Ранее с территории захваченного националистами и украинскими военнослужащими завода «Азовсталь» в плен союзным войскам России и ДНР сдались около 2,5 тысячи военных и боевиков. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявлял о начале разработки документов для проведения трибунала над военными преступниками. Украинский город Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии в ходе специальной операции РФ по денацификации страны.
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На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе нашли спрятавшихся украинских бойцов. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «На „Азовстали“ нашли украинских бойцов, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен. Пока нет 100% гарантии полной зачистки завода», — заявил Пушилин в интервью РИА «Новости». Ранее с территории захваченного националистами и украинскими военнослужащими завода «Азовсталь» в плен союзным войскам России и ДНР сдались около 2,5 тысячи военных и боевиков. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявлял о начале разработки документов для проведения трибунала над военными преступниками. Украинский город Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии в ходе специальной операции РФ по денацификации страны.