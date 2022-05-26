Пушилин: на «Азовстали» нашли спрятавшихся украинских бойцов

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, война, разрушения, СВО, город мариуполь, разрушенный город
На территории «Азовстали» скрываются отставшие бойцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе нашли спрятавшихся украинских бойцов. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«На „Азовстали“ нашли украинских бойцов, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен. Пока нет 100% гарантии полной зачистки завода», — заявил Пушилин в интервью РИА «Новости».

Ранее с территории захваченного националистами и украинскими военнослужащими завода «Азовсталь» в плен союзным войскам России и ДНР сдались около 2,5 тысячи военных и боевиков. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявлял о начале разработки документов для проведения трибунала над военными преступниками. Украинский город Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии в ходе специальной операции РФ по денацификации страны.

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На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе нашли спрятавшихся украинских бойцов. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «На „Азовстали“ нашли украинских бойцов, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен. Пока нет 100% гарантии полной зачистки завода», — заявил Пушилин в интервью РИА «Новости». Ранее с территории захваченного националистами и украинскими военнослужащими завода «Азовсталь» в плен союзным войскам России и ДНР сдались около 2,5 тысячи военных и боевиков. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявлял о начале разработки документов для проведения трибунала над военными преступниками. Украинский город Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии в ходе специальной операции РФ по денацификации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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