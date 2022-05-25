Набор домашних опытов и экспериментов рассчитан на детей от 3 до 6 лет
Пермская компания PROнауку запустила продажу наборов домашних опытов и экспериментов для детей. Игрушки можно использовать в квартире, они не содержат химических веществ, которые могут навредить здоровью ребенка.
«Раньше мы проводили шоу для зрителей с использованием огня и азота, но в пандемию массовые собрания были под запретом. Ребята сидели дома, им было скучно, поэтому нам пришла идея специально для них создать такие наборы. Проводить научные эксперименты можно всей семьей», — рассказали URA.RU авторы проекта.
По их словам, во время опытов дети смогут познакомиться с законами химии и физики, запустить искусственный вулкан или почувствовать силу левитации. Цена пробного набора на три эксперимента составляет 500 рублей.
С помощью домашних наборов дети могут провести опыты по физике и химии
Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событийПодписаться