Пермская компания запустила продажу необычных игрушек. Фото

26 мая 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Набор домашних опытов и экспериментов рассчитан на детей от 3 до 6 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермская компания PROнауку запустила продажу наборов домашних опытов и экспериментов для детей. Игрушки можно использовать в квартире, они не содержат химических веществ, которые могут навредить здоровью ребенка. «Раньше мы проводили шоу для зрителей с использованием огня и азота, но в пандемию массовые собрания были под запретом. Ребята сидели дома, им было скучно, поэтому нам пришла идея специально для них создать такие наборы. Проводить научные эксперименты можно всей семьей», — рассказали URA.RU авторы проекта. По их словам, во время опытов дети смогут познакомиться с законами химии и физики, запустить искусственный вулкан или почувствовать силу левитации. Цена пробного набора на три эксперимента составляет 500 рублей. С помощью домашних наборов дети могут провести опыты по физике и химии «НАУЧНОЕ ШОУ PROнауку» в соцсети «ВКонтакте»

Пермская компания PROнауку запустила продажу наборов домашних опытов и экспериментов для детей. Игрушки можно использовать в квартире, они не содержат химических веществ, которые могут навредить здоровью ребенка. «Раньше мы проводили шоу для зрителей с использованием огня и азота, но в пандемию массовые собрания были под запретом. Ребята сидели дома, им было скучно, поэтому нам пришла идея специально для них создать такие наборы. Проводить научные эксперименты можно всей семьей», — рассказали URA.RU авторы проекта. По их словам, во время опытов дети смогут познакомиться с законами химии и физики, запустить искусственный вулкан или почувствовать силу левитации. Цена пробного набора на три эксперимента составляет 500 рублей.