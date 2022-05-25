25 мая 2022

Пермская компания запустила продажу необычных игрушек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, развивающая игра, детский садик
Набор домашних опытов и экспериментов рассчитан на детей от 3 до 6 лет Фото:

Пермская компания PROнауку запустила продажу наборов домашних опытов и экспериментов для детей. Игрушки можно использовать в квартире, они не содержат химических веществ, которые могут навредить здоровью ребенка.

«Раньше мы проводили шоу для зрителей с использованием огня и азота, но в пандемию массовые собрания были под запретом. Ребята сидели дома, им было скучно, поэтому нам пришла идея специально для них создать такие наборы. Проводить научные эксперименты можно всей семьей», — рассказали URA.RU авторы проекта.

По их словам, во время опытов дети смогут познакомиться с законами химии и физики, запустить искусственный вулкан или почувствовать силу левитации. Цена пробного набора на три эксперимента составляет 500 рублей.

С помощью домашних наборов дети могут провести опыты по физике и химии
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Пермская компания PROнауку запустила продажу наборов домашних опытов и экспериментов для детей. Игрушки можно использовать в квартире, они не содержат химических веществ, которые могут навредить здоровью ребенка. «Раньше мы проводили шоу для зрителей с использованием огня и азота, но в пандемию массовые собрания были под запретом. Ребята сидели дома, им было скучно, поэтому нам пришла идея специально для них создать такие наборы. Проводить научные эксперименты можно всей семьей», — рассказали URA.RU авторы проекта. По их словам, во время опытов дети смогут познакомиться с законами химии и физики, запустить искусственный вулкан или почувствовать силу левитации. Цена пробного набора на три эксперимента составляет 500 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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