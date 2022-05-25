Работы в ферросплавном цехе провели за 3,5 месяца вместо года, как при СССР (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) в сжатые сроки провел капремонт, запустив в эксплуатацию плавильную печь новой конструкции (с низким зонтом). Это улучшило не только условия труда в цехе №7, но и положительно сказалось на экологической ситуации в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Результат 26 мая оценил первый замминистра экологии области Игорь Гилев.

Работы завершились за 3,5 месяца вместо года, как это было при СССР: сказался накопленный за время сотрудничества с норвежскими и южнокорейскими компаниями опыт. Над реконструкцией печи №45 трудились уже отечественные мастера из компании «СКБ Сибэлектротерм», спроектировавшей и изготовившей основное оборудование масштабного плавильного агрегата. Проект и все комплектующие были только российскими, обеспечив 100% импортозамещение. Темп поддерживался высочайший: демонтаж старых оборудования и конструкций шел даже 31 декабря и все новогодние праздники. В сутки на объекте работало почти по 200 человек.

«Реализуются мероприятия, запланированные соглашением между комбинатом, минэкологии, Центральным аппаратом Росприроднадзора и правительством области. Для снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду применяются наилучшие доступные технологии. С 2019 по 2022 год осуществлено техническое перевооружение трех ферросплавных печей, что снизило выброс через аэрационный фонарь», — пояснил главный эколог ЧЭМК Владимир Серегин.

Ремонт печи №45 — часть глобальной реконструкции производственных мощностей цеха №7. Все устаревшие печи (с высоким зонтом, из-под которого выбивались газы и пыль) заменяют на более современные конструкции — капремонт каждой обходится примерно в 1 млрд рублей. Весь металл в цехе станут разливать только на разливочных машинах, оборудованных отсосом газов, что исключает задымление.

«После реализации природоохранных мероприятий в 2024 году уровень вредных выбросов на ЧЭМК запланировано снизить более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. Условия, в которых экологическая программа на комбинате внедряется в жизнь — непростые. Никто этих сложностей, возникших по объективным причинам, не ожидал. Но требования президента Владимира Путина и губернатора региона Алексея Текслера мы стремимся выполнить», — резюмировал гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский.

Первый замминистра экологии Челябинской области Игорь Гилев: «Приехал убедиться, что на ЧЭМК реализуется экологическая программа и предприятие выполняет взятые на себя обязательства. Выполняют! Несмотря на связанные с пандемией объективные трудности и сложную политическую ситуацию в мире» Фото: пресс-служба ЧЭМК