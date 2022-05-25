25 мая 2022

Археологи: люди заселили Ямал 40 тысяч лет назад

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Зал «Шигирская кладовая» в Музее истории и археологии Урала. Екатеринбург, шигирский идол, музей истории и археологии урала, шигирская кладовая
Ямал 40 тысяч лет назад заселяли современные люди Фото:

Исследователи нашли в ЯНАО доказательства существования на территории округа современного человека 40 тысяч лет назад. Об этом сообщается на сайте Института ядерной физики имени Г. И. Будкера.

«Ученые обнаружили самые древние следы присутствия человека современного типа в Арктике, относящиеся ко времени 40 тысяч лет назад (начало позднего палеолита). Открытие сделано благодаря исследованию костей животных, найденных на палеолитическом комплексе в Нижнем Приобье», — говорится в сообщении.

Долгое время считалось, что около 30 тысяч лет назад север Западной Сибири покрывал большой ледник, поэтому искать там археологические памятники бессмысленно. Но сейчас ученые выяснили, что ледника в то время не было — покровное оледенение было гораздо раньше: 90-60 тысяч лет назад севернее Салехарда.

«Уровень ледниково-подпрудного бассейна в долине Оби не превышал 60 метров. Это уже совершенно другая палеогеографическая картина. На протяжении тридцати лет я был убежден в том, что на севере Западной Сибири присутствовали все условия для существования древнего человека, и вот нам представилась возможность попытаться это доказать: найти следы пребывания Homo sapiens sapiens на севере Оби 30, 40, 50 тысяч лет назад», — прокомментировал доктор геолого-минералогических наук Иван Зольников.

Ранее URA.RU сообщало, что ученые определили, когда древние люди заселили Ямал. Как оказалось, территорию ЯНАО заселяли несколько раз в разные периоды времени.

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Исследователи нашли в ЯНАО доказательства существования на территории округа современного человека 40 тысяч лет назад. Об этом сообщается на сайте Института ядерной физики имени Г. И. Будкера. «Ученые обнаружили самые древние следы присутствия человека современного типа в Арктике, относящиеся ко времени 40 тысяч лет назад (начало позднего палеолита). Открытие сделано благодаря исследованию костей животных, найденных на палеолитическом комплексе в Нижнем Приобье», — говорится в сообщении. Долгое время считалось, что около 30 тысяч лет назад север Западной Сибири покрывал большой ледник, поэтому искать там археологические памятники бессмысленно. Но сейчас ученые выяснили, что ледника в то время не было — покровное оледенение было гораздо раньше: 90-60 тысяч лет назад севернее Салехарда. «Уровень ледниково-подпрудного бассейна в долине Оби не превышал 60 метров. Это уже совершенно другая палеогеографическая картина. На протяжении тридцати лет я был убежден в том, что на севере Западной Сибири присутствовали все условия для существования древнего человека, и вот нам представилась возможность попытаться это доказать: найти следы пребывания Homo sapiens sapiens на севере Оби 30, 40, 50 тысяч лет назад», — прокомментировал доктор геолого-минералогических наук Иван Зольников. Ранее URA.RU сообщало, что ученые определили, когда древние люди заселили Ямал. Как оказалось, территорию ЯНАО заселяли несколько раз в разные периоды времени.
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