Археологи раскрыли новые детали о заселении ЯНАО

Переселенцы жили в ЯНАО когда климат был схож с нынешним Фото: Анна Майорова © URA.RU

Древние люди пытались заселить территорию ЯНАО несколько раз в разные периоды времени. Такое открытие сделали ямальские ученые, сообщается на сайте Научного центра изучения Арктики.

«Палеоэкологические исследования проводились на археологическом памятнике „Ямгорт I“. Археологический памятник является многослойным. Люди заселяли его как минимум трижды в разные периоды времени», — говорится в сообщении на сайте центра.

Ученые выяснили, что первый приход первобытных людей на территорию полуострова был в эпоху энеолита — III тысячелетие до нашей эры. Следующий этап произошел только в XIII веке до нашей эры, в эпоху позднего бронзового века. Далее последовал продолжительный период, после которого древние переселенцы вернулись на памятник, построив здесь 16 зимних жилищ. Это случилось в раннем средневековье — в VI — начале VII века.

Исследователи отметили, что в каждый из периодов переселения на Ямал люди проживали в условиях, близких к современным и по климату, и по ландшафту. По словам заведующего сектором охраны окружающей среды Романа Колесникова, в грунте были найдены слои, сформировавшиеся на месте древних поселений человека. «Данные древние палеопочвы являются уникальными и соответствуют критериям включения их в Красную Книгу почв России», — добавил кандидат географических наук.

Ранее URA.RU сообщало, что в Арктике нашли следы древнего народа, о котором говорится в мифологии северных народов. В мифологии ямальцев этот народ называли сихиртя, и проживали они на территории Ямала, вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана.