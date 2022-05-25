В ХМАО второй год обваливается дорога, построенная по нацпроекту. Фото

26 мая 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Дорога вместе с инженерными сетями обошлась более чем в полмиллиарда рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На дороге, ведущей к микрорайону «Гидронамыв» в поселке Белый Яр (Сургутский район), второй год подряд проваливается асфальт. Она была построена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Теперь депутаты Думы ХМАО просят Счетную палату Югры и другие окружные структуры подключиться к этой ситуации. «Была потрачена большая сумма денег, порядка 80% из нее — это окружные средства. И мы каждый год слышим, что власти решат проблемы с этой дорогой. Мое сугубо личное мнение, что так не должно быть. За такие большие деньги сделано все через пень-колоду. Меня возмущает, почему ошибки руководства оплачиваются из средств налогоплательщиков. Мы слышим информацию только из администрации Сургутского района, которая является интересантом в этой истории. Поэтому и хотим привлечь окружную структуру, которая прольет свет на все эти дела», — прокомментировал депутат Думы ХМАО Сергей Елишев. Другой окружной парламентарий Виктор Сысун доложил об этой ситуации на встрече лидеров думских фракций с губернатором Югры Натальей Комаровой. Глава Счетной палаты ХМАО Владислав Маркунас в разговоре с URA.RU сообщил, что ждет протокола с правительственного часа в окружной Думе для дальнейшего развития действий. «Мы пока еще не входили в историю вопроса, какие деньги, какие суммы, какой период. Мы предварительно сделаем запрос в муниципалитет, и потом будем принимать решение о проверке», — прокомментировал Маркунас. В пресс-службе администрации Сургутского района URA.RU заявили, что провал асфальта по гарантии в срок до 20 июля исправят подрядчики, которые прокладывали инженерные сети. «Строительство инженерных сетей проводилось вдоль построенной дороги. Для выполнения требований пожаротушения сети водоснабжения выполнялись близко к основанию дороги. Сети выполнялись разными подрядными организациями в разное время. В связи с чем и устранение провалов асфальтового покрытия выполняются в разное время», — прокомментировали в мэрии. Эксплуатация дороги в таком состоянии невозможна Фото: Виктор Сысун

На дороге, ведущей к микрорайону «Гидронамыв» в поселке Белый Яр (Сургутский район), второй год подряд проваливается асфальт. Она была построена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Теперь депутаты Думы ХМАО просят Счетную палату Югры и другие окружные структуры подключиться к этой ситуации. «Была потрачена большая сумма денег, порядка 80% из нее — это окружные средства. И мы каждый год слышим, что власти решат проблемы с этой дорогой. Мое сугубо личное мнение, что так не должно быть. За такие большие деньги сделано все через пень-колоду. Меня возмущает, почему ошибки руководства оплачиваются из средств налогоплательщиков. Мы слышим информацию только из администрации Сургутского района, которая является интересантом в этой истории. Поэтому и хотим привлечь окружную структуру, которая прольет свет на все эти дела», — прокомментировал депутат Думы ХМАО Сергей Елишев. Другой окружной парламентарий Виктор Сысун доложил об этой ситуации на встрече лидеров думских фракций с губернатором Югры Натальей Комаровой. Глава Счетной палаты ХМАО Владислав Маркунас в разговоре с URA.RU сообщил, что ждет протокола с правительственного часа в окружной Думе для дальнейшего развития действий. «Мы пока еще не входили в историю вопроса, какие деньги, какие суммы, какой период. Мы предварительно сделаем запрос в муниципалитет, и потом будем принимать решение о проверке», — прокомментировал Маркунас. В пресс-службе администрации Сургутского района URA.RU заявили, что провал асфальта по гарантии в срок до 20 июля исправят подрядчики, которые прокладывали инженерные сети. «Строительство инженерных сетей проводилось вдоль построенной дороги. Для выполнения требований пожаротушения сети водоснабжения выполнялись близко к основанию дороги. Сети выполнялись разными подрядными организациями в разное время. В связи с чем и устранение провалов асфальтового покрытия выполняются в разное время», — прокомментировали в мэрии.