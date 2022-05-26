Набиуллина предупредила россиян о сложной ситуации в экономике

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Глава ЦБ предупредила россиян об экономических трудностях Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Российской экономике необходимо время для адаптации, в связи с чем у граждан и компаний могут возникнуть финансовые сложности. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Ближайшие кварталы будут непростыми. Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», — сказала Набиуллина во время трансляции на телеканале «Россия 24».

На экономику РФ оказывает давление антироссийская санкционная кампания запада. США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония и другие государства ввели беспрецедентные по своим масштабам санкции против России после начала специальной операции на территории Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативный эффект и на сами западные страны: что подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и распад кооперационных связей.

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Российской экономике необходимо время для адаптации, в связи с чем у граждан и компаний могут возникнуть финансовые сложности. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Ближайшие кварталы будут непростыми. Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», — сказала Набиуллина во время трансляции на телеканале «Россия 24». На экономику РФ оказывает давление антироссийская санкционная кампания запада. США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония и другие государства ввели беспрецедентные по своим масштабам санкции против России после начала специальной операции на территории Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативный эффект и на сами западные страны: что подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и распад кооперационных связей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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