Набиуллина предупредила россиян о сложной ситуации в экономике

Российской экономике необходимо время для адаптации, в связи с чем у граждан и компаний могут возникнуть финансовые сложности. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Ближайшие кварталы будут непростыми. Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», — сказала Набиуллина во время трансляции на телеканале «Россия 24».
На экономику РФ оказывает давление антироссийская санкционная кампания запада. США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония и другие государства ввели беспрецедентные по своим масштабам санкции против России после начала специальной операции на территории Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативный эффект и на сами западные страны: что подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и распад кооперационных связей.
Российской экономике необходимо время для адаптации, в связи с чем у граждан и компаний могут возникнуть финансовые сложности. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Ближайшие кварталы будут непростыми. Пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», — сказала Набиуллина во время трансляции на телеканале «Россия 24». На экономику РФ оказывает давление антироссийская санкционная кампания запада. США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония и другие государства ввели беспрецедентные по своим масштабам санкции против России после начала специальной операции на территории Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативный эффект и на сами западные страны: что подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и распад кооперационных связей.