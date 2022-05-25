Супруга челябинского губернатора проведет фестиваль мороженого

Ирина Текслер ждет от участников улыбок и хорошего настроения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на набережной реки Миасс состоится фестиваль мороженого, идейным вдохновителем которого стала учредитель Фонда 2020, супруга губернатора Ирина Текслер. Праздник состоится 4 июня и детям в этот день обещаю пенную дискотеку и бесплатные холодные десерты.

«Лето, мороженое, улыбки — так в моем представлении должен выглядеть праздник ко Дню защиты детей. Участвуя в конкурсах фестиваля, дети получат мороженое бесплатно», — цитирует слова Ирины Текслер сайт правительства региона «Первое областное» информагентство.

Праздник организуют в честь Дня защиты детей. На пространстве от Арт-сквера до Троицкого моста пройдут конкурсы и игры для детей и родителей. В программе значится пенная дискотека, игра с мыльными пузырями, ростовые куклы и концерт.

Участники фестиваля смогут попробовать разные виды холодного десерта: жареное мороженое, криомороженое, мороженое на палочке, в стаканчике и рожке. Программа фестиваля рассчитана на весь день с 10:00 до 22:00.