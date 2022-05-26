В Курской области произошли взрывы на границе с Украиной

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, старовойт роман
Губернатор предупредил о хлопках на границе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о хлопках, произошедших в Суджанском районе, граничащем с Украиной. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нем выбило стекла. По предварительной информации среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков — под защитой военнослужащих», — написал Старовойт в Telegram.

На территории Украины проводится специальная операция по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь в освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о хлопках, произошедших в Суджанском районе, граничащем с Украиной. По предварительной информации, пострадавших нет. «Атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нем выбило стекла. По предварительной информации среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков — под защитой военнослужащих», — написал Старовойт в Telegram. На территории Украины проводится специальная операция по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь в освобождении Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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