В Курской области произошли взрывы на границе с Украиной

Губернатор предупредил о хлопках на границе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о хлопках, произошедших в Суджанском районе, граничащем с Украиной. По предварительной информации, пострадавших нет.
«Атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нем выбило стекла. По предварительной информации среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков — под защитой военнослужащих», — написал Старовойт в Telegram.
На территории Украины проводится специальная операция по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основной целью является помощь в освобождении Донецкой и Луганской народных республик.
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