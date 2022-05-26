На Украине требуют 12 лет тюрьмы для российских военных 26 мая 2022 в 15:31 Размер текста - 17 + Приговор российским военным сообщат 31 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обвинение Полтавской области просит назначить наказание до 12 лет лишения свободы для российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в нарушении законов войны. Об этом заявил судья. «Решение будет оглашено 31 мая около 11.00 (время совпадает с московским)», — сказал судья. Информацию передает РИА «Новости». Ранее суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению, его обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Это первый случай суда над военными РФ на Украине. Защита планирует обжаловать приговор, сообщает RT. На Украине допускают обмен военного, заявляла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Обвинение Полтавской области просит назначить наказание до 12 лет лишения свободы для российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в нарушении законов войны. Об этом заявил судья. «Решение будет оглашено 31 мая около 11.00 (время совпадает с московским)», — сказал судья. Информацию передает РИА «Новости». Ранее суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению, его обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Это первый случай суда над военными РФ на Украине. Защита планирует обжаловать приговор, сообщает RT. На Украине допускают обмен военного, заявляла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям