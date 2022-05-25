Тюменскую область накроют гроза и град

Тюменцев ждут град, ливень и шквальный ветер
Град, гроза и сильный порывистый ветер ждут жителей Тюменской области днем 27 мая. Об этом на своем сайте сообщает управление МЧС региона, со ссылкой на тюменский Гидрометцентр.
«Днем 27 мая на юге Тюменской области дождь, местами сильный. В отдельных районах град, гроза. Порывы ветра будут достигать 18 м/с», — сообщает управление МЧС региона.
При усилении ветра тюменцев просят не покидать здания без крайней необходимости. Находясь на улице, нужно держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, строек, линий электропередач. Об экстренных ситуациях можно сообщать на номер 112.
Ранее URA.RU писало, что последняя гроза, накрывшая Тюмень, стала причиной затопления дорог и дворов города. Последствия непогоды тюменцы активно снимали на видео.
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