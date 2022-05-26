Глава Уральской биеннале займется музеем миллиардера Михельсона

26 мая 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Алиса Прудникова будет совмещать две должности — комиссара Уральской биеннале и программного директора «ГЭС-2» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства и глава дирекции по региональному развитию Пушкинского музея (ГЦСИ) Алиса Прудникова станет программным директором фонда V—A—C и модного московского музея «ГЭС-2», принадлежащих российскому миллиардеру Леониду Михельсону. Об этом URA.RU рассказала сама глава ГЦСИ. «Скоро я официально присоединюсь к команде V—A—C и „ГЭС-2“ как программный директор. Мой опыт — работа с невыставочными пространствами, реализация масштабных художественных идей на индустриальных территориях, внимательная работа с сообществами и разработка резиденций, образовательные и междисциплинарные проекты», — рассказала Прудникова. Она подчеркнула, что теперь перед ней стоит задача поиска новых форматов и расширение состава участников процесса на площадке модного московского музея. При этом позицию программного директора «ГЭС-2» Прудникова будет совмещать с обязанностями комиссара и художественного руководителя Уральской биеннале. Стоит отметить, что фонд V—A—C основан в 2009 году российским миллиардером Леонидом Михельсоном и итальянским арт-менеджером Терезой Мавика. В прошлом году фонд открыл площадку «ГЭС-2» на Болотной набережной в здании бывшей электростанции.

Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства и глава дирекции по региональному развитию Пушкинского музея (ГЦСИ) Алиса Прудникова станет программным директором фонда V—A—C и модного московского музея «ГЭС-2», принадлежащих российскому миллиардеру Леониду Михельсону. Об этом URA.RU рассказала сама глава ГЦСИ. «Скоро я официально присоединюсь к команде V—A—C и „ГЭС-2“ как программный директор. Мой опыт — работа с невыставочными пространствами, реализация масштабных художественных идей на индустриальных территориях, внимательная работа с сообществами и разработка резиденций, образовательные и междисциплинарные проекты», — рассказала Прудникова. Она подчеркнула, что теперь перед ней стоит задача поиска новых форматов и расширение состава участников процесса на площадке модного московского музея. При этом позицию программного директора «ГЭС-2» Прудникова будет совмещать с обязанностями комиссара и художественного руководителя Уральской биеннале. Стоит отметить, что фонд V—A—C основан в 2009 году российским миллиардером Леонидом Михельсоном и итальянским арт-менеджером Терезой Мавика. В прошлом году фонд открыл площадку «ГЭС-2» на Болотной набережной в здании бывшей электростанции.