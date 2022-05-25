25 мая 2022

Депутат думы курганского города заработал за год 12 тысяч рублей

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Деньги. Курган, купюра, зарплата, банкнота, деньги, наличные, рубль, зп
Депутаты гордумы Катайска отчитались о доходах за 2021 год (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Депутат Катайской городской думы (Курганская область) Эдуард Чернавских за прошлый год указал 12 тысяч рублей дохода. Супруга парламентария оказалась богаче его в 125 раз. Декларации опубликованы на сайте районной администрации.

«Депутат Катайской городской думы Чернавских Э. А. Общая сумма декларированного дохода за 2021 год — 12 000 рублей. Супруга — 1 499 199 рублей», — указано в опубликованном документе. Супруга депутата владеет двумя земельными участками, жилым домом, квартирой, магазином и нежилым помещением. В автопарке у нее автомобиль Hyundai Trajet. У самого Чернавских, согласно декларации, никакого имущества в собственности нет.

Ранее URA.RU сообщало, что жена губернатора Курганской разбогатела в 11 раз. За прошлый год она указала доход в более 2,7 млн рублей. Вадим Шумков заработал 4 млн 122 тысячи рублей, что почти в два раза ниже задекларированного дохода его заместителя Оксаны Куташи и примерно на 1,5 миллиона рублей меньше доходов других заместителей.

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Депутат Катайской городской думы (Курганская область) Эдуард Чернавских за прошлый год указал 12 тысяч рублей дохода. Супруга парламентария оказалась богаче его в 125 раз. Декларации опубликованы на сайте районной администрации. «Депутат Катайской городской думы Чернавских Э. А. Общая сумма декларированного дохода за 2021 год — 12 000 рублей. Супруга — 1 499 199 рублей», — указано в опубликованном документе. Супруга депутата владеет двумя земельными участками, жилым домом, квартирой, магазином и нежилым помещением. В автопарке у нее автомобиль Hyundai Trajet. У самого Чернавских, согласно декларации, никакого имущества в собственности нет. Ранее URA.RU сообщало, что жена губернатора Курганской разбогатела в 11 раз. За прошлый год она указала доход в более 2,7 млн рублей. Вадим Шумков заработал 4 млн 122 тысячи рублей, что почти в два раза ниже задекларированного дохода его заместителя Оксаны Куташи и примерно на 1,5 миллиона рублей меньше доходов других заместителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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