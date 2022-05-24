Губернатор Шумков оказался беднее своих заместителей

25 мая 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков заработал больше 4,122 млн рублей за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Губернатор Курганской области Вадим Шумков за прошлый год заработал 4 млн 122 тысячи рублей, что почти в два раза ниже задекларированного дохода его заместителя Оксаны Куташи и примерно на 1,5 миллиона рублей меньше доходов других заместителей. Декларация о доходах главы области опубликована на сайте регионального правительства. «Декларируемый годовой доход губернатора Вадима Шумкова за 2021 года составил 4 122349, 44 рублей (с учетом иных доходов). В его собственности два земельных участка (1250 и 1200 кв. метров), два жилых дома (площадью 35,8 и 342,4 кв. метра), две квартиры (73,8 и 45,4 кв. метра), доли в двух многоквартирных домах, нежилое здание (119,6 кв. метра)», — говорится в декларации о доходах губернатора. В пользовании у Вадима Шумкова находится гостиничный номер (193,9 кв. метра), земельный участок (1700 кв. метров) и жилой дом (44,1 кв. метра). Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи за прошлый год заработала больше всех чиновников в региональном правительстве. Ее доход за 2021 год составил 7,9 млн рублей. Другие три зама губернатора также заработали больше главы региона: заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина — 5,8 млн рублей, зам по экономической политике Владимир Архипов — 5,7 млн рублей, руководитель регионального представительства при правительстве России Андрей Алексеев — 5,6 млн рублей дохода. Доходы Шумкова по итогам 2020 года составили чуть более 4 млн рублей. Это почти на 200 тысяч рублей меньше, чем в 2019 году, и втрое меньше, чем в 2018 году (тогда было 12,3 млн рублей).

Губернатор Курганской области Вадим Шумков за прошлый год заработал 4 млн 122 тысячи рублей, что почти в два раза ниже задекларированного дохода его заместителя Оксаны Куташи и примерно на 1,5 миллиона рублей меньше доходов других заместителей. Декларация о доходах главы области опубликована на сайте регионального правительства. «Декларируемый годовой доход губернатора Вадима Шумкова за 2021 года составил 4 122349, 44 рублей (с учетом иных доходов). В его собственности два земельных участка (1250 и 1200 кв. метров), два жилых дома (площадью 35,8 и 342,4 кв. метра), две квартиры (73,8 и 45,4 кв. метра), доли в двух многоквартирных домах, нежилое здание (119,6 кв. метра)», — говорится в декларации о доходах губернатора. В пользовании у Вадима Шумкова находится гостиничный номер (193,9 кв. метра), земельный участок (1700 кв. метров) и жилой дом (44,1 кв. метра). Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи за прошлый год заработала больше всех чиновников в региональном правительстве. Ее доход за 2021 год составил 7,9 млн рублей. Другие три зама губернатора также заработали больше главы региона: заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина — 5,8 млн рублей, зам по экономической политике Владимир Архипов — 5,7 млн рублей, руководитель регионального представительства при правительстве России Андрей Алексеев — 5,6 млн рублей дохода. Доходы Шумкова по итогам 2020 года составили чуть более 4 млн рублей. Это почти на 200 тысяч рублей меньше, чем в 2019 году, и втрое меньше, чем в 2018 году (тогда было 12,3 млн рублей).