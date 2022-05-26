Центробанк предлагает смягчить контроль за деньгами граждан

Центробанк РФ предложил увеличить порог обязательного контроля операций россиян. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России.
«Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а по недвижимости — с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей», — заявила Набиуллина, трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Ранее о необходимости повышения лимита банковских операций с 600 тысяч до 1 млн рублей заявляли в Национальном совете финансового рынка. Также предлагалось поднять сумму до 1,5 миллиона рублей после 2023 года. По сделкам с недвижимостью порог должен составлять 10 млн рублей, считают в совете.
Центробанк РФ предложил увеличить порог обязательного контроля операций россиян. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России. «Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а по недвижимости — с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей», — заявила Набиуллина, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее о необходимости повышения лимита банковских операций с 600 тысяч до 1 млн рублей заявляли в Национальном совете финансового рынка. Также предлагалось поднять сумму до 1,5 миллиона рублей после 2023 года. По сделкам с недвижимостью порог должен составлять 10 млн рублей, считают в совете.