Центробанк предлагает смягчить контроль за деньгами граждан

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Порог контроля операций предложили увеличить до 1 млн рублей Фото:

Центробанк РФ предложил увеличить порог обязательного контроля операций россиян. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России.

«Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а по недвижимости — с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей», — заявила Набиуллина, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Ранее о необходимости повышения лимита банковских операций с 600 тысяч до 1 млн рублей заявляли в Национальном совете финансового рынка. Также предлагалось поднять сумму до 1,5 миллиона рублей после 2023 года. По сделкам с недвижимостью порог должен составлять 10 млн рублей, считают в совете.

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Центробанк РФ предложил увеличить порог обязательного контроля операций россиян. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России. «Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а по недвижимости — с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей», — заявила Набиуллина, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее о необходимости повышения лимита банковских операций с 600 тысяч до 1 млн рублей заявляли в Национальном совете финансового рынка. Также предлагалось поднять сумму до 1,5 миллиона рублей после 2023 года. По сделкам с недвижимостью порог должен составлять 10 млн рублей, считают в совете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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