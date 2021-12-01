01 декабря 2021

Известия: лимит подконтрольных операций повысят до 1 млн рублей

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Лимит подконтрольных банковских операций предложили увеличить до 1 миллиона рублей Фото:

Лимит банковских операций, которые подлежат обязательному контролю, необходимо повысить с 600 тысяч до 1 миллиона рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 миллиона рублей. С такой инициативой выступили в Национальном совете финансового рынка.

В документе предлагается увеличить порог операций, подлежащих обязательному контролю, с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 миллиона рублей. По сделкам с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 миллиона рублей, сообщают «Известия».

Замглавы НСФР Александр Наумов отметил, что кредитные организации стали направлять в несколько раз больше сообщений об операциях после вступления с 1 октября в силу нового закона. Он гласит, что банки обязаны предоставлять данные по операциям некоммерческих организаций (НКО) и обо всех денежных переводах из стран, входящих в список Росфинмониторинга. Кроме того, лимит в размере 600 тысяч рублей предложено ввести в отношении операций НКО.

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко отправила в Центробанк проект, согласно которому российским гражданам предлагается согласовывать банковские операции с родственниками. По ее словам, такая мера убережет доверчивых граждан от финансовых мошенников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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