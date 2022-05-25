25 мая 2022

Маляру в Тюмени предлагают зарплату до 300 тысяч. Работать придется в самом криминальном районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие красят гранит набережной Городского пруда. Екатеринбург, маляр, подъемный механизм, люлька, рабочий
Работать малярам придется на Лесобазе Фото:

За выполнение штукатурно-малярных работ в Тюмени предлагают платить до 300 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликована на площадке Avito.

«На завод требуются штукатуры-маляры для выполнения штукатурных и общестроительных работ. Заработная плата от 70 до 300 тысяч рублей. Место работы — район Лесобазы», — указано в объявлении.

От будущего сотрудника компания требует опыт работы не менее одного года. В вакансии работодатель указал, что наличие образования у соискателя необязательно. Также на должность рассматриваются и кандидаты старше 45 лет.

Ранее URA.RU писало о том, какие районы города тюменцы назвали самыми криминальными. В их числе оказались Лесобаза, Войновка и КПД.

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За выполнение штукатурно-малярных работ в Тюмени предлагают платить до 300 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликована на площадке Avito. «На завод требуются штукатуры-маляры для выполнения штукатурных и общестроительных работ. Заработная плата от 70 до 300 тысяч рублей. Место работы — район Лесобазы», — указано в объявлении. От будущего сотрудника компания требует опыт работы не менее одного года. В вакансии работодатель указал, что наличие образования у соискателя необязательно. Также на должность рассматриваются и кандидаты старше 45 лет. Ранее URA.RU писало о том, какие районы города тюменцы назвали самыми криминальными. В их числе оказались Лесобаза, Войновка и КПД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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