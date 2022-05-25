Работать малярам придется на Лесобазе
За выполнение штукатурно-малярных работ в Тюмени предлагают платить до 300 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликована на площадке Avito.
«На завод требуются штукатуры-маляры для выполнения штукатурных и общестроительных работ. Заработная плата от 70 до 300 тысяч рублей. Место работы — район Лесобазы», — указано в объявлении.
От будущего сотрудника компания требует опыт работы не менее одного года. В вакансии работодатель указал, что наличие образования у соискателя необязательно. Также на должность рассматриваются и кандидаты старше 45 лет.
Ранее URA.RU писало о том, какие районы города тюменцы назвали самыми криминальными. В их числе оказались Лесобаза, Войновка и КПД.
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