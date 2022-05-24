Курганский депутат ГД сообщил, как молочники зависят от импорта

Депутат Госдумы Лисовский сообщил о зависимости от иностранной закваски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский заявил, что российская молочная отрасль слишком зависима от иностранной закваски. О возможном кризисе Лисовский рассказал в интервью изданию «Московского комсомольца».

Российские производители кисломолочной продукции рискуют значительно сократить объемы производства из-за сокращения поставок закваски. Необходимое сырье на 80% поставляется из-за рубежа.

«Зачастую западные производители различных ингредиентов „подсаживают“ отечественных производителей на свой товар, снижая стоимость поставки. Сейчас эти компании или уходят с рынка, или сокращают поставки. У нас <…> есть заводы, производящие необходимую закваску. Проблема в нехватке объемов», — описывает проблематику член комитета ГД по аграрным вопросам. Дефицит закваски может привести к повышению цен или сокращению товаров на полках.

Письмо с описанием проблемы депутат направил министру сельского хозяйства страны Дмитрию Патрушеву. В нем он предложил ввести меры поддержки предприятий, которые выпускают закваску или могут заняться ее выпуском. По словам Лисовского, ранее министерство не занималось вопросом поддержки данного сектора из-за его узкой направленности.

В случае оказания помощи отрасли, депутат прогнозирует, что роспредприятия заменят поставки из Дании, Болгарии и Италии. Применение отечественных ингредиентов должно снизить цену. В настоящее время запасов иностранной закваски хватит на ближайшие полгода.

Ранее URA.RU сообщало, что Лисовский привел причины подорожания хлеба. Также депутат объяснил рост цен на молоко.