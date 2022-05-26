Путин: «мировой жандарм» не остановит страны от независимости

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Стремление к независимой политике является естественным процессом, заявил Владимир Путин Фото:

Никакой «мировой жандарм» не сможет остановить страны, которые хотят проводить независимую политику. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.

«Дело не только в России и даже не только в Китае. Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. И никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет», — заявил Владимир Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Ранее Путин заявлял, что Россию невозможно изолировать от остального мира. По его словам, РФ продолжит взаимодействовать со своими партнерами и будет развивать собственные технологии и компетенции. Так он отреагировал на введение антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине.

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Никакой «мировой жандарм» не сможет остановить страны, которые хотят проводить независимую политику. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме. «Дело не только в России и даже не только в Китае. Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. И никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет», — заявил Владимир Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявлял, что Россию невозможно изолировать от остального мира. По его словам, РФ продолжит взаимодействовать со своими партнерами и будет развивать собственные технологии и компетенции. Так он отреагировал на введение антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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