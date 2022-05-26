Путин: «мировой жандарм» не остановит страны от независимости

Никакой «мировой жандарм» не сможет остановить страны, которые хотят проводить независимую политику. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.
«Дело не только в России и даже не только в Китае. Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. И никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет», — заявил Владимир Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Ранее Путин заявлял, что Россию невозможно изолировать от остального мира. По его словам, РФ продолжит взаимодействовать со своими партнерами и будет развивать собственные технологии и компетенции. Так он отреагировал на введение антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине.
Никакой «мировой жандарм» не сможет остановить страны, которые хотят проводить независимую политику. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме. «Дело не только в России и даже не только в Китае. Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. И никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет», — заявил Владимир Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее Путин заявлял, что Россию невозможно изолировать от остального мира. По его словам, РФ продолжит взаимодействовать со своими партнерами и будет развивать собственные технологии и компетенции. Так он отреагировал на введение антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине.