Челябинска Яна Ким стала одним из победителей ежегодного рейтинга «З0 до 30» финансово-экономического журнала Forbes. Ким победила в номинации наука и техника.
В рейтинг «30 до 30» вошли 30 человек, кто к 30 годам уже получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне. Ким в свои 29 лет является основателем и генеральным директором компании, которая занимается изучением и разработкой искусственного интеллекта.
Ким и еще 99 человек из разных сфер деятельности боролись за попадание в рейтинг. Всего в рейтинге представлено 10 сфер. Самым молодым участником рейтинга стала Мария Фролова. Созданный ей проект призван помочь школьникам и студентам определиться, в какой сфере они хотят начать карьеру, и заработать.
Яна Ким стала победителем в своей номинации, и вошла в рейтинг Forbes
Скрин: официальный сайт журнала Forbes
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Челябинска Яна Ким стала одним из победителей ежегодного рейтинга «З0 до 30» финансово-экономического журнала Forbes. Ким победила в номинации наука и техника. В рейтинг «30 до 30» вошли 30 человек, кто к 30 годам уже получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне. Ким в свои 29 лет является основателем и генеральным директором компании, которая занимается изучением и разработкой искусственного интеллекта. Ким и еще 99 человек из разных сфер деятельности боролись за попадание в рейтинг. Всего в рейтинге представлено 10 сфер. Самым молодым участником рейтинга стала Мария Фролова. Созданный ей проект призван помочь школьникам и студентам определиться, в какой сфере они хотят начать карьеру, и заработать.