Челябинка попала в рейтинг Forbes «30 до 30». Скрин

26 мая 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Яна Ким вошла в рейтинг журнала Forbes «30 до 30» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинска Яна Ким стала одним из победителей ежегодного рейтинга «З0 до 30» финансово-экономического журнала Forbes. Ким победила в номинации наука и техника. В рейтинг «30 до 30» вошли 30 человек, кто к 30 годам уже получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне. Ким в свои 29 лет является основателем и генеральным директором компании, которая занимается изучением и разработкой искусственного интеллекта. Ким и еще 99 человек из разных сфер деятельности боролись за попадание в рейтинг. Всего в рейтинге представлено 10 сфер. Самым молодым участником рейтинга стала Мария Фролова. Созданный ей проект призван помочь школьникам и студентам определиться, в какой сфере они хотят начать карьеру, и заработать. Яна Ким стала победителем в своей номинации, и вошла в рейтинг Forbes Скрин: официальный сайт журнала Forbes

Челябинска Яна Ким стала одним из победителей ежегодного рейтинга «З0 до 30» финансово-экономического журнала Forbes. Ким победила в номинации наука и техника. В рейтинг «30 до 30» вошли 30 человек, кто к 30 годам уже получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне. Ким в свои 29 лет является основателем и генеральным директором компании, которая занимается изучением и разработкой искусственного интеллекта. Ким и еще 99 человек из разных сфер деятельности боролись за попадание в рейтинг. Всего в рейтинге представлено 10 сфер. Самым молодым участником рейтинга стала Мария Фролова. Созданный ей проект призван помочь школьникам и студентам определиться, в какой сфере они хотят начать карьеру, и заработать.