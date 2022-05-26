Пермяки создают напиток, который будет популярнее кофе и кваса

Новый напиток будет создан на основе кулинарных традиций народов Прикамья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермская фирма «Благодать» планирует разработать новый безалкогольный напиток. Для этого специалисты компании изучат секреты кухни народов Пермского края.

«Летом многие пьют квас, зимой его покупают мало, зимой, например, предпочитают кофе. А мы хотим придумать такой уникальный напиток, чтобы его любили и зимой, и летом, в любое время года. Причем он непременно должен обладать полезными для здоровья свойствами. Для этого мы решили изучить древние кулинарные традиции наших предков», — рассказали URA.RU в компании.

Знакомство с секретами народной кухни пермяки начнут с Кудымкара, куда поедут в ближайшее время. После этого специалисты компании начнут подбирать ингредиенты для рецепта напитка.

Пермская производственная фирма «Благодать» производит продукты питания и напитки, созданные по старинным рецептам. Основная линейка продуктов — бездрожжевой квас, медовые сбитни и варенье торговых марок «Благодать» и «ДариДобро».