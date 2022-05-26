Пермяки создают напиток, который будет популярнее кофе и кваса

Пермская фирма «Благодать» планирует разработать новый безалкогольный напиток. Для этого специалисты компании изучат секреты кухни народов Пермского края.
«Летом многие пьют квас, зимой его покупают мало, зимой, например, предпочитают кофе. А мы хотим придумать такой уникальный напиток, чтобы его любили и зимой, и летом, в любое время года. Причем он непременно должен обладать полезными для здоровья свойствами. Для этого мы решили изучить древние кулинарные традиции наших предков», — рассказали URA.RU в компании.
Знакомство с секретами народной кухни пермяки начнут с Кудымкара, куда поедут в ближайшее время. После этого специалисты компании начнут подбирать ингредиенты для рецепта напитка.
Пермская производственная фирма «Благодать» производит продукты питания и напитки, созданные по старинным рецептам. Основная линейка продуктов — бездрожжевой квас, медовые сбитни и варенье торговых марок «Благодать» и «ДариДобро».
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Пермская фирма «Благодать» планирует разработать новый безалкогольный напиток. Для этого специалисты компании изучат секреты кухни народов Пермского края. «Летом многие пьют квас, зимой его покупают мало, зимой, например, предпочитают кофе. А мы хотим придумать такой уникальный напиток, чтобы его любили и зимой, и летом, в любое время года. Причем он непременно должен обладать полезными для здоровья свойствами. Для этого мы решили изучить древние кулинарные традиции наших предков», — рассказали URA.RU в компании. Знакомство с секретами народной кухни пермяки начнут с Кудымкара, куда поедут в ближайшее время. После этого специалисты компании начнут подбирать ингредиенты для рецепта напитка. Пермская производственная фирма «Благодать» производит продукты питания и напитки, созданные по старинным рецептам. Основная линейка продуктов — бездрожжевой квас, медовые сбитни и варенье торговых марок «Благодать» и «ДариДобро».