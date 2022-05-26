В пермском детсаду дети массово отравились в столовой

После отравления дети попали в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воспитанники пермского детского сада № 407 после отравления попали в больницу с диагнозом cальмонеллез. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила URA.RU мама одной из воспитанниц, ее дочери стало плохо 30 апреля. В больнице, куда госпитализировали девочку, был поставлен диагноз cальмонеллез. «О диагнозе я сразу сообщила в родительский чат группы детского сада, откуда узнала, что плохо стало не только ей, но и другим детям. Один ребенок вообще оказался в реанимации», — рассказала женщина.

После случившегося Роспотребнадзор провел проверку в отношении компании «Пилигрим», которая организует питание в детсаду. В ее работе выявили ряд нарушений, а суд оштрафовал предприятие на 5500 рублей (решение суда есть в распоряжении редакции).

Родители отравившихся детей возмущены тем, что после ЧП детсад продолжает работать с «Пилигримом». По их словам, сотрудница, общавшаяся с ними от лица компании, ранее работала в ИП, которое не единожды было замечено в массовых отравлениях детей. Обеспокоенные родители направили свои претензии в департамент образования и прокуратуру.

Оперативно связаться с представителем компании, которая занимается организацией питания в детском саду не удалось. В департаменте образования на момент публикации материала не прокомментировали ситуацию с отравлением. В ведомство отправлен запрос.