В Салехарде возобновили производство консервов из ерша

26 мая 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Первые консервы из ерша в Салехарде произвели в 1931 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Салехардский рыбоконсервный комбинат возобновил производство консервов из ерша. Об этом сообщается на сайте правительства Ямала. «Завод возобновляет серийное производство консервов из ерша. Пробная партия 50 000 банок или 10 тонн уже поступила на прилавки магазинов. Первые консервы из ерша сошли с конвейера еще в 1931 году. Именно тогда начало свою деятельность старейшее предприятие Ямала — Салехардский рыбоконсервный комбинат», — говорится в сообщении. По словам технологов, для изготовления консервов из ерша использовали советские рецепты и вкус будет таким же, как и прежде. «Идея возобновления производства консервов из этой речной рыбы возникла у ямальских сторожил, которые обратились к нам с такой просьбой. Кстати, это не единственный пример, когда комбинат делает выбор в пользу уже снятой с производства консервации. Так получили вторую жизнь консервы „Язь в вине с черносливом“. В целом за рыбную продукцию можно не переживать — рыба у нас местная, ингредиенты и упаковочный материал отечественные», — сказал директор по экономике и финансам ООО «Салехардский комбинат» Дмитрий Нырков. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме откроется два новые предприятия по переработке рыбы. В рамках окружной программы «Развитие агропромышленного комплекса» рыбодобытчикам компенсируются затраты, в том числе на оплату труда, коммунальные платежи, аренду торговых помещений, ветеринарно-санитарные услуги и услуги банка.

Салехардский рыбоконсервный комбинат возобновил производство консервов из ерша. Об этом сообщается на сайте правительства Ямала. «Завод возобновляет серийное производство консервов из ерша. Пробная партия 50 000 банок или 10 тонн уже поступила на прилавки магазинов. Первые консервы из ерша сошли с конвейера еще в 1931 году. Именно тогда начало свою деятельность старейшее предприятие Ямала — Салехардский рыбоконсервный комбинат», — говорится в сообщении. По словам технологов, для изготовления консервов из ерша использовали советские рецепты и вкус будет таким же, как и прежде. «Идея возобновления производства консервов из этой речной рыбы возникла у ямальских сторожил, которые обратились к нам с такой просьбой. Кстати, это не единственный пример, когда комбинат делает выбор в пользу уже снятой с производства консервации. Так получили вторую жизнь консервы „Язь в вине с черносливом“. В целом за рыбную продукцию можно не переживать — рыба у нас местная, ингредиенты и упаковочный материал отечественные», — сказал директор по экономике и финансам ООО «Салехардский комбинат» Дмитрий Нырков. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме откроется два новые предприятия по переработке рыбы. В рамках окружной программы «Развитие агропромышленного комплекса» рыбодобытчикам компенсируются затраты, в том числе на оплату труда, коммунальные платежи, аренду торговых помещений, ветеринарно-санитарные услуги и услуги банка.