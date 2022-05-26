Вместе с Максимом Незлобиным осудили бывшего заместителя главного бухгалтера мэрии Полевского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления культуры мэрии Полевского (Свердловская область) Максим Незлобин, брат юмориста Александра Незлобина приговорен за коррупцию к пяти годам колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил начальнику управления культурой муниципалитета наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере четырех млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Бухгалтеру управления, который также участвовал в криминальной схеме, назначили штраф в 200 тысяч рублей.

По информации ведомства, ущерб, нанесенный Незлобиным и его подельником, составил больше 11 млн рублей. Начальник управления оказывал покровительство за денежное вознаграждение в 750 тысяч. Он назначал на должности людей, которые впоследствии получали зарплату, но не исполняли возложенные обязанности.

Представитель СУ Следственного комитета России по Свердловской области сообщил URA.RU, что сотрудники ведомства собрали доказательства вины Незлобина, Следователи выяснили, что он причастен к преступлениям, совершенным с 2015 по 2020 год.

Информация о преступлении Незлобина и бывшего заместителя главного бухгалтера управления культуры мэрии Полевского появилась в начале 2021 года. Уголовное дело возбудили 11 января. Источники URA.RU раскрывали размер взятки.