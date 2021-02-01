Брат комика Незлобина стал фигурантом нового уголовного дела

Дело в отношении брата Александра Незлобина (на фото) возбудили 11 января Фото: Дарья Попова © URA.RU

Начальник управления культуры мэрии Полевского Максим Незлобин, брат юмориста Александра Незлобина, стал фигурантом нового уголовного дела, сообщил источник URA.RU в Следственном комитете. По данным инсайдера, чиновника подозревают в получении взятки в 750 тысяч рублей от директора местного кинотеатра. Дело было возбуждено 11 января.

Силовики установили, что в течение продолжительного периода времени Незлобин ежемесячно получал от директора городского кинотеатра «Азов» Татьяны Гайнутдиновой 25 тысяч рублей. «В обмен на это менеджеру повышали зарплату», — поделился инсайдер, знакомый с материалами расследования. «По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5. ст. 290 УК РФ („Получение взятки“ — прим. ред.)», — добавил он.

Другой источник агентства в силовой среде отметил, что дополнительные материалы по Максиму Незлобину в Следственный комитет были переданы сотрудниками ОМВД РФ по Полевскому. В СК пока не комментируют ситуацию. На момент публикации получить комментарий Татьяны Гайнутдиновой не удалось: в ГДЦ «Азов» URA.RU заявили, что связаться с ней можно только в рабочее время.

Ранее URA.RU сообщало о других уголовных делах, фигурантом которых является Максим Незлобин. Весной 2020 года в отношении него и директора МКУ «Феникс» Ивана Куща было возбуждено два уголовных дела — о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). По версии правоохранителей, Незлобин совершал махинации с бюджетными средствами, а также занимался фиктивным трудоустройством людей в подведомственные учреждения культуры. В апреле 2020 года суд избрал в отношении Незлобина меру пресечения в виде запрета определенных действий (в том числе разговоров по телефону).

А в августе он был уволен с поста начальника городского управления культуры в связи с утратой доверия. Однако в октябре Незлобин восстановился в должности через суд.