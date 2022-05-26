Профессор Чумаков рассказал, откуда может прийти новый вирус

26 мая 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Новыми искусственно-созданными вирусами могут стать заболевания животных Фото: Анна Майорова © URA.RU Новый искусственно созданный вирус может прийти от животных. Это новая тенденция в создании биологического оружия, когда ученые вносят изменения в геноме возбудителя, делают его более патогенным (способным вызывать болезни) и способным передаваться от человека к человеку. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Мы можем не знать, какие исследования по разработке биологического оружия ведутся, эта информация закрыта, но мы, конечно, имеем представление, что может быть. Сейчас прослеживается тенденция использования вирусов животных, способных поражать человека. Технологии достигли такого уровня, что можно целенаправленно вносить изменения в геном возбудителя и делать его более патогенным. И в этом основная опасность. Сейчас вот встает проблема с оспой обезьян, которая вполне может оказаться искусственно созданной, так как пока нет объяснения внезапной способности этого вируса передаваться от человека к человеку», — подчеркнул Петр Чумаков. Профессор в качестве примера привел геморрагическую лихорадку, которая может передаваться человеку от грызунов. «Прежде всего это какие-то природно-очаговые инфекции, в которых может оказаться человек. Например, геморрагическая лихорадка, которая циркулирует среди животных. Человек попал в регион распространения и заразился. И можно создать технологию, при которой инфекция переходит из природно-очаговой и распространяется среди людей, то есть от человека к человеку. Тогда возникает очень неприятная ситуация, потому что геморрагическая лихорадка — это очень серьезное, смертельное заболевание, когда сосуды становятся практически проницаемыми, происходят множественные кровоизлияния, кровь идет из носа, из ушей», — объяснил Чумаков. При этом ученый добавил, что в России есть разработки, которые позволят справиться с появлением новых вирусов. «Нужно просто разрабатывать технологии, которые позволят в кратчайшие сроки создать меры противодействия. В частности, как у нас было с COVID-19, когда достаточно быстро была создана вакцина „Спутник“. Она модульная и на ее основе можно создать инъекции против очень многих вирусов, даже совсем новых. Поэтому, я считаю, мы более-менее вооружены против всяких неожиданностей», — отметил Чумаков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на саммите ОДКБ, что биологические лаборатории, работавшие на Украине под контролем США, разрабатывали компоненты биологического оружия. Ученые собирали биоматериал и изучали специфику распространения вирусов и опасных заболеваний.

Новый искусственно созданный вирус может прийти от животных. Это новая тенденция в создании биологического оружия, когда ученые вносят изменения в геноме возбудителя, делают его более патогенным (способным вызывать болезни) и способным передаваться от человека к человеку. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Мы можем не знать, какие исследования по разработке биологического оружия ведутся, эта информация закрыта, но мы, конечно, имеем представление, что может быть. Сейчас прослеживается тенденция использования вирусов животных, способных поражать человека. Технологии достигли такого уровня, что можно целенаправленно вносить изменения в геном возбудителя и делать его более патогенным. И в этом основная опасность. Сейчас вот встает проблема с оспой обезьян, которая вполне может оказаться искусственно созданной, так как пока нет объяснения внезапной способности этого вируса передаваться от человека к человеку», — подчеркнул Петр Чумаков. Профессор в качестве примера привел геморрагическую лихорадку, которая может передаваться человеку от грызунов. «Прежде всего это какие-то природно-очаговые инфекции, в которых может оказаться человек. Например, геморрагическая лихорадка, которая циркулирует среди животных. Человек попал в регион распространения и заразился. И можно создать технологию, при которой инфекция переходит из природно-очаговой и распространяется среди людей, то есть от человека к человеку. Тогда возникает очень неприятная ситуация, потому что геморрагическая лихорадка — это очень серьезное, смертельное заболевание, когда сосуды становятся практически проницаемыми, происходят множественные кровоизлияния, кровь идет из носа, из ушей», — объяснил Чумаков. При этом ученый добавил, что в России есть разработки, которые позволят справиться с появлением новых вирусов. «Нужно просто разрабатывать технологии, которые позволят в кратчайшие сроки создать меры противодействия. В частности, как у нас было с COVID-19, когда достаточно быстро была создана вакцина „Спутник“. Она модульная и на ее основе можно создать инъекции против очень многих вирусов, даже совсем новых. Поэтому, я считаю, мы более-менее вооружены против всяких неожиданностей», — отметил Чумаков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на саммите ОДКБ, что биологические лаборатории, работавшие на Украине под контролем США, разрабатывали компоненты биологического оружия. Ученые собирали биоматериал и изучали специфику распространения вирусов и опасных заболеваний.