Биологические лаборатории, работавшие на Украине под контролем США, разрабатывали компоненты биологического оружия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.
«Биолаборатории занимались сбором биологических материалов и изучением в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний. Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия», — трансляцию саммита ведет телеканал «Россия 24».
Под контролем США на Украине не просто создавали компоненты биооружия, но и отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемической обстановки в странах СНГ, передает его слова телеканал 360. Само мероприятие приурочено к 30-летию подписания документа и 20-летию самого объединения, отмечает MK.RU.
После начала вынужденной спецоперации на территории Украины российские войска нашли целую сеть биолабораторий, подконтрольных США. В непосредственной близости от России велась разработка компонентов для создания биологического оружия. Российский лидер отмечал, что лаборатории контролируются Пентагоном.
Биологические лаборатории, работавшие на Украине под контролем США, разрабатывали компоненты биологического оружия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности. «Биолаборатории занимались сбором биологических материалов и изучением в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний. Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия», — трансляцию саммита ведет телеканал «Россия 24». Под контролем США на Украине не просто создавали компоненты биооружия, но и отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемической обстановки в странах СНГ, передает его слова телеканал 360. Само мероприятие приурочено к 30-летию подписания документа и 20-летию самого объединения, отмечает MK.RU. После начала вынужденной спецоперации на территории Украины российские войска нашли целую сеть биолабораторий, подконтрольных США. В непосредственной близости от России велась разработка компонентов для создания биологического оружия. Российский лидер отмечал, что лаборатории контролируются Пентагоном.