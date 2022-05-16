Путин сделал заявление про биолаборатории на Украине

16 мая 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что биолаборатории занимались сбором и изучением специфики распространения вирусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Биологические лаборатории, работавшие на Украине под контролем США, разрабатывали компоненты биологического оружия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности. «Биолаборатории занимались сбором биологических материалов и изучением в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний. Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия», — трансляцию саммита ведет телеканал «Россия 24». Под контролем США на Украине не просто создавали компоненты биооружия, но и отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемической обстановки в странах СНГ, передает его слова телеканал 360. Само мероприятие приурочено к 30-летию подписания документа и 20-летию самого объединения, отмечает MK.RU . После начала вынужденной спецоперации на территории Украины российские войска нашли целую сеть биолабораторий, подконтрольных США. В непосредственной близости от России велась разработка компонентов для создания биологического оружия. Российский лидер отмечал, что лаборатории контролируются Пентагоном. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Биологические лаборатории, работавшие на Украине под контролем США, разрабатывали компоненты биологического оружия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности. «Биолаборатории занимались сбором биологических материалов и изучением в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний. Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия», — трансляцию саммита ведет телеканал «Россия 24». Под контролем США на Украине не просто создавали компоненты биооружия, но и отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемической обстановки в странах СНГ, передает его слова телеканал 360. Само мероприятие приурочено к 30-летию подписания документа и 20-летию самого объединения, отмечает MK.RU. После начала вынужденной спецоперации на территории Украины российские войска нашли целую сеть биолабораторий, подконтрольных США. В непосредственной близости от России велась разработка компонентов для создания биологического оружия. Российский лидер отмечал, что лаборатории контролируются Пентагоном.