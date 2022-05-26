Жена вице-мэра Екатеринбурга оказалась богаче всех топ-чиновников

Рустам Галямов вместе с женой Мариной переехал из Москвы в Екатеринбург в 2021-м Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Марина Галямова, супруга влиятельного вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова (курирует строительство), в 2021 году заработала больше каждого из городских топ-чиновников. Это следует из деклараций, размещенных на сайте горадминистрации.

Доход Галямовой составил 12,4 млн рублей — на 1,3 млн меньше, чем в 2020-м. Список объектов недвижимости, находящейся в ее собственности, не поменялся. Она по-прежнему владеет шестью земельными участками, жилым домом (357,5 кв. м.), квартирой (156,1 кв. м.) двумя гаражами, двумя зданиями и нежилым помещением. Судя по таблицам, в 2021-м Марина Галямова продала ВАЗ-21093, и в ее гараже остались Toyota Camry и ВАЗ-21083.

Рустам Галямов задекларировал 4,5 млн рублей. Хотя это на шесть миллионов меньше, чем годом ранее, у Галямова по-прежнему — самый высокий показатель среди заместителей мэра Алексея Орлова. Семья Галямовых перебралась в Екатеринбург весной 2021-го из Москвы. И в общий доход Галямова вошла его зарплата за три с половиной месяца на предыдущем месте работы, а также компенсация за неотгулянный отпуск.

Заработок всех остальных вице-мэров за год увеличился. Алексей Бубнов (благоустройство) отчитался о 3,6 миллиона рублей (было 3,2 млн), первый вице-мэр Игорь Сутягин — о 3,4 млн (2,5 млн), Марина Фадеева (руководитель аппарата) — о 2,6 млн (1,9 млн), Владимир Гейко (ЖКХ) — о 3,2 млн рублей (2,9 млн), Андрей Корюков (финансы) — о трех миллионах (2,8 млн), Дмитрий Ноженко (экономика) — о 3,3 млн (2,8 млн), Сергей Плахотин (политика и СМИ) — о 2,9 млн (1,4 млн), Екатерина Сибирцева (соцполитика) — о 2,7 миллиона (2,3 млн).

Декларацию их шефа опубликуют позднее. В отчете за 2020-й Орлов указывал 23 миллиона рублей.