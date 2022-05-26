Фабрика Vira Plotnikova в Екатеринбурге готова сама обучать швей из-за возросшего спроса на шубы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловское предприятие Vira Plotnikova, специализирующееся на производстве экошуб из натурального меха, столкнулось с колоссальным дефицитом сотрудников. Из-за неукомплектованности штата компания не может брать поступающие заказы, несмотря на растущий спрос.

«На данный момент у нас заказов значительно больше, чем мы можем произвести, мы остро нуждаемся в швеях, готовы обучать людей на месте. В цех нужно минимум 20 человек, это позволит увеличить производство на 200 изделий в неделю. Мы готовы обучать людей на базе своей фабрики. Мы ведем переговоры с рядом ритейлеров, которые работают в сегменте люкс, где требуется замещение ушедших западных компаний», — рассказал замдиректора по развитию швейной фабрики Альберт Гарипов в разговоре с URA.RU.

Руководитель отдела продаж рассказала, что компания ведет активное сотрудничество с разными российскими брендами и модельерами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

О нехватке сотрудников также заявила руководитель отдела продаж фабрики Юлия Назипова. Девушка посетовала на то, что в стране не хватает учебных заведений, специализирующихся на подготовке швей. «С учетом того, что у нас спрос превышает предложение, разговора об импортозамещении не может быть. Да, на государственном уровне разговоры ведутся, но как повысить престиж рабочей профессии?» — отметила она.

На фабрике по производству шуб работает около 40 швей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В производстве используется шерсть испанского мериноса, овец этой породы выращивают в Австралии. Их стригут и отправляют шерсть на фабрику в Китай. По словам работников компании, на Урале больше никто не шьет из шерстяного меха. При этом сотрудники очень трепетно относятся к своему производству, в котором есть свои секреты.

«Мы не один год бились над тем качеством, которое сейчас имеем. Конкуренты смотрят за нами, мы следим за тем, чтобы наши секретные разработки не попали в чужие руки», — сказали URA.RU. При этом зарплата швей в Vira Plotnikova выше, чем средняя по рынку. В этом году в коллекции появились изделия и для мужчин. Гарипов отметил, что компания активно сотрудничает с известными дизайнерами и спокойно работает в условиях санкций.

Предприятие шьет шубы от детских размеров до 64 размера, а также пробует себя в изготовлении панам и подушек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Проблема с нехваткой кадров в легкой промышленности была поднята 24 мая на выставке импортозамещающей продукции в технопарке «Университетский», в которой приняли участие замгубернатора Василий Козлов и министр промышленности и науки Сергей Пересторонин. При этом накануне директор Департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов сообщал, что спрос на работников в Свердловской области в 2,5 раза выше числа безработных.

Швея из Екатеринбурга Вира Плотникова на небольшое наследство запустила оптовое производство экошуб Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фабрика готова сама обучать швей из-за возросшего спроса на шубы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Компания шьет верхнюю одежду по собственным лекалам и по моделям заказчика, но всегда партиями, никакого индивидуального пошива Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В производстве используется шерсть испанского мериноса, овец этой породы выращивают в Австралии. Их стригут и отправляют шерсть на фабрику в Китай Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU