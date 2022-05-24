Свердловские фабрики пожаловались властям на нехватку сотрудников

24 мая 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Свердловские предприятия пожаловались на острую нехватку работников швейного отдела Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Предприятия по пошиву одежды из Свердловской области пожаловались на острую нехватку работников швейного отдела. Представители некоторых компаний заявили о пустующих рабочих местах заместителю губернатора Василию Козлову и министру промышленности и науки Сергея Пересторонина на выставке импортозамещающей продукции в технопарке «Университетский». «У нас работает 17 человек, заказов очень много, даже вышли на Wildberries. С оборудованием на данный момент проблем нет, однако существует большая нехватка сотрудников швейного отдела. Мы бы замахнулись на великое, если бы был решен кадровый вопрос», — рассказала директор ООО «Студия Т» Оксана Волгина. С данной проблемой столкнулась также производственная компания верхней одежды Vira Plotnikova. Руководитель выставочного направления Альберт Гарипов в разговоре с Козловым отметил, что компания активно работает со многими известными дизайнерами и спокойно работает в условиях санкций. «Но нам также экстренно не хватает 20 швей, существует сильная нехватка кадров. Сотрудничаем с местным учебным заведением, который поставляет молодые кадры, однако проблема пока что не решена», — сказал он. После начала спецоперации РФ на Украине со стороны ЕС, США, Канады и других государств против России были введены санкции. Российские компании разработали, а некоторые из них уже внедрили в производство планы по импортозамещению. Директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев в разговоре с URA.RU отмечал, что проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились.

Предприятия по пошиву одежды из Свердловской области пожаловались на острую нехватку работников швейного отдела. Представители некоторых компаний заявили о пустующих рабочих местах заместителю губернатора Василию Козлову и министру промышленности и науки Сергея Пересторонина на выставке импортозамещающей продукции в технопарке «Университетский». «У нас работает 17 человек, заказов очень много, даже вышли на Wildberries. С оборудованием на данный момент проблем нет, однако существует большая нехватка сотрудников швейного отдела. Мы бы замахнулись на великое, если бы был решен кадровый вопрос», — рассказала директор ООО «Студия Т» Оксана Волгина. С данной проблемой столкнулась также производственная компания верхней одежды Vira Plotnikova. Руководитель выставочного направления Альберт Гарипов в разговоре с Козловым отметил, что компания активно работает со многими известными дизайнерами и спокойно работает в условиях санкций. «Но нам также экстренно не хватает 20 швей, существует сильная нехватка кадров. Сотрудничаем с местным учебным заведением, который поставляет молодые кадры, однако проблема пока что не решена», — сказал он. После начала спецоперации РФ на Украине со стороны ЕС, США, Канады и других государств против России были введены санкции. Российские компании разработали, а некоторые из них уже внедрили в производство планы по импортозамещению. Директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев в разговоре с URA.RU отмечал, что проблемы с кадрами обострились еще во время первой волны пандемии, в 2020 году. В 2021 году они усугубились.