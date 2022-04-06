Миасский автозавод запускает проект по импортозамещенияю

Автозавод «Урал» запустит серийное производство мостов и передних осей Фото: Кондрат Александров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Автозавод «Урал»‎ в Миассе в рамках импортозамещения запустит серийное производство ведущих мостов и передних осей для грузовиков и дорожной техники уже в 2024 году. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области, проект «Мосты»‎ предусматривает локализацию производства и независимость от импортных поставок.

«Производство ведущих мостов и передних осей для автомобилей повышенной грузоподъемности и дорожной техники будет запущено на автозаводе „Урал“ в начале 2024 года. Сейчас мосты закупаются в Китае, но скоро предприятие сможет выпускать эту продукцию не только для собственных нужд, но и поставлять ее другим российским производителям»‎, — уточнили в пресс-службе минэкономразвития региона.

По словам замгубернатора Челябинской области Егора Ковальчука, проект получил поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера, он продвигал его на уровне федерального правительства. В итоге автозавод получил заем Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 2 млрд рублей, началась закупка необходимого оборудования. На реализацию следующих этапов необходимо еще около 10 млрд рублей.

В рамках проекта предусмотрено созданий 13 модификаций автомобильных мостов и 20 для строительно-дорожных машин. Первый транш от ФРП‎ был направлен на обновление литейного производства.

На данный момент уровень импортозамещения на заводе превышает 90%. Он сам выпускает основные компоненты, за исключением электрооборудования и двигателей. В прошлом году с конвейера сошло более 8 400 машин, в плане этого года — 8600-9400 автомобилей.

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