26 мая 2022
25 мая 2022

В ХМАО автомобиль протаранил машины и забор

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД. Тюмень, машина дпс, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД произвели задержание автомобилиста Фото:

В Нижневартовске около Дворца Искусств сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Об этом сообщает группа «ВК» «Типичный Нижневартовск».

«Водитель Ниссана влетел в припаркованные во дворе машины. По словам очевидцев, задержанный был в состоянии алкогольного опьянения», уточняют в городском паблике.

Автомобиль влетел в припаркованные машины и забор. Только они смогли остановить разбушевавшегося водителя.

Ранее в Югорске (ХМАО) нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Требования об остановке мужчина игнорировал.

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В Нижневартовске около Дворца Искусств сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Об этом сообщает группа «ВК» «Типичный Нижневартовск». «Водитель Ниссана влетел в припаркованные во дворе машины. По словам очевидцев, задержанный был в состоянии алкогольного опьянения», уточняют в городском паблике. Автомобиль влетел в припаркованные машины и забор. Только они смогли остановить разбушевавшегося водителя. Ранее в Югорске (ХМАО) нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Требования об остановке мужчина игнорировал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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