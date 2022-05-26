В ХМАО автомобиль протаранил машины и забор

Сотрудники ГИБДД произвели задержание автомобилиста
В Нижневартовске около Дворца Искусств сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Об этом сообщает группа «ВК» «Типичный Нижневартовск».
«Водитель Ниссана влетел в припаркованные во дворе машины. По словам очевидцев, задержанный был в состоянии алкогольного опьянения», уточняют в городском паблике.
Автомобиль влетел в припаркованные машины и забор. Только они смогли остановить разбушевавшегося водителя.
Ранее в Югорске (ХМАО) нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Требования об остановке мужчина игнорировал.
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