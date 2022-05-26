26 мая 2022
25 мая 2022

Курганцы жалуются на горы старых покрышек во дворах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по дорогам с ОНФ. г. Курган, двор, забор из шин
В соцсетях курганцы жалуются на Фото:

В Кургане местные жители жалуются на свалки покрышек во дворах. Жителей интересует когда их вывезут с территории. Фотографиями курганцы делятся в соцсетях.

«Штрафы придумали за использование б/у покрышок, а кто устранять эту свалку будет, не придумали. Третий микрорайон, 5д», — подписал фотографию подписчик сообщества «Инцидент Курган» во «ВКонтакте». В комментариях курганцы продолжили отправлять фотографии свалок с покрышками. «Во всем городе такие свалки. Штрафы почему-то быстрее выдумывают, чем методы переработки и прочих исполнительных решений» — написали в комментариях под постом.

Мэрия Кургана также в комментариях отметила, что в мусорные контейнеры старые покрышки складывать запрещено, поэтому нужно размещать их возле баков для дальнейшего вывоза. По информации ЖКХ, собранные шины будут вывезены с площадок, добавили в сообщении.

В Кургане местные жители жалуются на горы покрышек
Фото:
Курганцы в соцсетях делятся фотографиями свалок из старых шин
Фото:
Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
В Кургане местные жители жалуются на свалки покрышек во дворах. Жителей интересует когда их вывезут с территории. Фотографиями курганцы делятся в соцсетях. «Штрафы придумали за использование б/у покрышок, а кто устранять эту свалку будет, не придумали. Третий микрорайон, 5д», — подписал фотографию подписчик сообщества «Инцидент Курган» во «ВКонтакте». В комментариях курганцы продолжили отправлять фотографии свалок с покрышками. «Во всем городе такие свалки. Штрафы почему-то быстрее выдумывают, чем методы переработки и прочих исполнительных решений» — написали в комментариях под постом. Мэрия Кургана также в комментариях отметила, что в мусорные контейнеры старые покрышки складывать запрещено, поэтому нужно размещать их возле баков для дальнейшего вывоза. По информации ЖКХ, собранные шины будут вывезены с площадок, добавили в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...