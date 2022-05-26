Курганцы жалуются на горы старых покрышек во дворах

27 мая 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

В соцсетях курганцы жалуются на Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане местные жители жалуются на свалки покрышек во дворах. Жителей интересует когда их вывезут с территории. Фотографиями курганцы делятся в соцсетях. «Штрафы придумали за использование б/у покрышок, а кто устранять эту свалку будет, не придумали. Третий микрорайон, 5д», — подписал фотографию подписчик сообщества «Инцидент Курган» во «ВКонтакте». В комментариях курганцы продолжили отправлять фотографии свалок с покрышками. «Во всем городе такие свалки. Штрафы почему-то быстрее выдумывают, чем методы переработки и прочих исполнительных решений» — написали в комментариях под постом. Мэрия Кургана также в комментариях отметила, что в мусорные контейнеры старые покрышки складывать запрещено, поэтому нужно размещать их возле баков для дальнейшего вывоза. По информации ЖКХ, собранные шины будут вывезены с площадок, добавили в сообщении. В Кургане местные жители жалуются на горы покрышек Фото: группа «Инцидент Курган» во «ВКонтакте» Курганцы в соцсетях делятся фотографиями свалок из старых шин Фото: группа «Инцидент Курган» во «ВКонтакте»

В Кургане местные жители жалуются на свалки покрышек во дворах. Жителей интересует когда их вывезут с территории. Фотографиями курганцы делятся в соцсетях. «Штрафы придумали за использование б/у покрышок, а кто устранять эту свалку будет, не придумали. Третий микрорайон, 5д», — подписал фотографию подписчик сообщества «Инцидент Курган» во «ВКонтакте». В комментариях курганцы продолжили отправлять фотографии свалок с покрышками. «Во всем городе такие свалки. Штрафы почему-то быстрее выдумывают, чем методы переработки и прочих исполнительных решений» — написали в комментариях под постом. Мэрия Кургана также в комментариях отметила, что в мусорные контейнеры старые покрышки складывать запрещено, поэтому нужно размещать их возле баков для дальнейшего вывоза. По информации ЖКХ, собранные шины будут вывезены с площадок, добавили в сообщении.