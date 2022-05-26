26 мая 2022
25 мая 2022

Власти ЯНАО потратят 800 миллионов на «трассу смерти»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные работы. Челябинск, дорожные рабочие, дорожные работы, дорожный знак, ремонт дороги, дорожники, сужение дороги
Подрядчики должны будут отремонтировать два участка «трассы смерти» Фото:

Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа разместил две закупки на ремонт дороги Сургут-Салехард. Общая сумма контрактов почти 800 миллионов. Об этом сообщается на едином портале госзакупок.

«Объекты закупки: ремонт автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок: Старый Надым — Надым, в том числе мост через одноименную реку и участок Правохеттинский — Старый Надым. Начальные цены контракта-439,9 и 357,9 миллионов рублей соотвественно», — уточняется на портале.

Заявки выложена 26 мая. Окончание подачи заявок 7 июня.

Дорогу Сургут-Салехард жители из-за частых ДТП называют «трассой смерти». URA.RU рассказывал, о других тендерах на ремонт этой трассы. Власти региона ранее опубликовали 2 госзакупки на 1,7 миллиарда и на 471 миллион.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа разместил две закупки на ремонт дороги Сургут-Салехард. Общая сумма контрактов почти 800 миллионов. Об этом сообщается на едином портале госзакупок. «Объекты закупки: ремонт автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок: Старый Надым — Надым, в том числе мост через одноименную реку и участок Правохеттинский — Старый Надым. Начальные цены контракта-439,9 и 357,9 миллионов рублей соотвественно», — уточняется на портале. Заявки выложена 26 мая. Окончание подачи заявок 7 июня. Дорогу Сургут-Салехард жители из-за частых ДТП называют «трассой смерти». URA.RU рассказывал, о других тендерах на ремонт этой трассы. Власти региона ранее опубликовали 2 госзакупки на 1,7 миллиарда и на 471 миллион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...