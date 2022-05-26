АО «Россети Тюмень» ищет кредиторов, которые займут 4 млрд рублей

27 мая 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

АО «Россети Тюмень» разместили три аукциона на открытие кредитных линий еще в апреле Фото: Александр Мамаев © URA.RU Три аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий с общей суммой в 3,9 млрд рублей продлили АО «Россети Тюмень». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Они пытаются найти кредиторов с апреля, а 24 мая продлили подачу заявок до конца июня. «Выбор финансовой организации на право заключения договора кредитования в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 1,9 млрд рублей», — указано в описании объекта закупки. Также на сайте есть еще два аукциона с идентичным содержанием, но с указанной суммой в 1 млрд на каждый. Компания указала, что кредит берется для финансирования уставной деятельности в рамках хозяйственной деятельности. При этом «Россети Тюмень» указала максимальную цену в 1,19 млрд рублей на аукционе по открытию кредита с лимитом в 1,9 млрд. Для каждого из оставшихся двух аукционов установлена цена в 630 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в АО «Россети Тюмень» произошел скандал. Сотрудники ФСБ задержали топ-менеджеров энергетической компании. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений.

Три аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий с общей суммой в 3,9 млрд рублей продлили АО «Россети Тюмень». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Они пытаются найти кредиторов с апреля, а 24 мая продлили подачу заявок до конца июня. «Выбор финансовой организации на право заключения договора кредитования в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 1,9 млрд рублей», — указано в описании объекта закупки. Также на сайте есть еще два аукциона с идентичным содержанием, но с указанной суммой в 1 млрд на каждый. Компания указала, что кредит берется для финансирования уставной деятельности в рамках хозяйственной деятельности. При этом «Россети Тюмень» указала максимальную цену в 1,19 млрд рублей на аукционе по открытию кредита с лимитом в 1,9 млрд. Для каждого из оставшихся двух аукционов установлена цена в 630 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в АО «Россети Тюмень» произошел скандал. Сотрудники ФСБ задержали топ-менеджеров энергетической компании. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений.