ТАСС: в России создадут новый ракетный комплекс под «Циркон»

27 мая 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

Новый береговой ракетный комплекс может поступить на вооружение уже в 2022 году (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ В России разрабатывают новый береговой ракетный комплекс (БРК) для запуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двух источников, близких к Министерству обороны РФ. «Реутовское НПО машиностроения ведет разработку новейшего берегового ракетного комплекса под гиперзвуковую ракету „Циркон“», — рассказал собеседник агентства. По его словам, новый БРК может поступить на вооружение ВМФ в течение 2022 года. Другой источник добавил, что БРК будет способен поражать как надводные, так и наземные цели. В этом комплекс будет схож с предшественником БРК «Бастион». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон» — одна их разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва. Видео с запуском «Циркона» напугало Запад, пишет The Sun.

В России разрабатывают новый береговой ракетный комплекс (БРК) для запуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двух источников, близких к Министерству обороны РФ. «Реутовское НПО машиностроения ведет разработку новейшего берегового ракетного комплекса под гиперзвуковую ракету „Циркон“», — рассказал собеседник агентства. По его словам, новый БРК может поступить на вооружение ВМФ в течение 2022 года. Другой источник добавил, что БРК будет способен поражать как надводные, так и наземные цели. В этом комплекс будет схож с предшественником БРК «Бастион». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон» — одна их разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва. Видео с запуском «Циркона» напугало Запад, пишет The Sun.