26 мая 2022

ТАСС: в России создадут новый ракетный комплекс под «Циркон»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Новый береговой ракетный комплекс может поступить на вооружение уже в 2022 году (архивное фото) Фото:

В России разрабатывают новый береговой ракетный комплекс (БРК) для запуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двух источников, близких к Министерству обороны РФ.

«Реутовское НПО машиностроения ведет разработку новейшего берегового ракетного комплекса под гиперзвуковую ракету „Циркон“», — рассказал собеседник агентства. По его словам, новый БРК может поступить на вооружение ВМФ в течение 2022 года.

Другой источник добавил, что БРК будет способен поражать как надводные, так и наземные цели. В этом комплекс будет схож с предшественником БРК «Бастион».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон» — одна их разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва. Видео с запуском «Циркона» напугало Запад, пишет The Sun.

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В России разрабатывают новый береговой ракетный комплекс (БРК) для запуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на двух источников, близких к Министерству обороны РФ. «Реутовское НПО машиностроения ведет разработку новейшего берегового ракетного комплекса под гиперзвуковую ракету „Циркон“», — рассказал собеседник агентства. По его словам, новый БРК может поступить на вооружение ВМФ в течение 2022 года. Другой источник добавил, что БРК будет способен поражать как надводные, так и наземные цели. В этом комплекс будет схож с предшественником БРК «Бастион». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон» — одна их разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США. Глава государства отметил, что между странами идет гонка вооружений, в которой пока выигрывает Москва. Видео с запуском «Циркона» напугало Запад, пишет The Sun.
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