В России изменят систему капитального ремонта домов

27 мая 2022 в 06:13 Размер текста - 17 +

В Госдуме предлагают проводить обследование домов перед капремонтом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме РФ предложили изменить систему капитального ремонта домов. Реформы могут ввести обязательное техническое обследование домов перед формированием графика работ. Законопроект, предусматривающий изменения системы капремонтов домов, был одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, его планируют внести в парламент в весеннюю сессию, сообщают «Известия». Предлагается ввести обязательное техобследование домов перед планированием графика работ. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что мера поможет проводить работы в необходимом порядке. Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова добавила, что региональные программы капремонта были составлены восемь лет назад, потому необходимо их актуализировать. Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отметил, что мера позволит расходовать взносы на капремонт более эффективно. Член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян добавила, что обследование домов должно быть не просто визуальным, а инструментальным, однако это может повысить стоимость капремонта. Склянчук уточнил, что эта мера может повысить размер взноса за капитальный ремонт на 5%.

В Госдуме РФ предложили изменить систему капитального ремонта домов. Реформы могут ввести обязательное техническое обследование домов перед формированием графика работ. Законопроект, предусматривающий изменения системы капремонтов домов, был одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, его планируют внести в парламент в весеннюю сессию, сообщают «Известия». Предлагается ввести обязательное техобследование домов перед планированием графика работ. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что мера поможет проводить работы в необходимом порядке. Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова добавила, что региональные программы капремонта были составлены восемь лет назад, потому необходимо их актуализировать. Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отметил, что мера позволит расходовать взносы на капремонт более эффективно. Член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян добавила, что обследование домов должно быть не просто визуальным, а инструментальным, однако это может повысить стоимость капремонта. Склянчук уточнил, что эта мера может повысить размер взноса за капитальный ремонт на 5%.