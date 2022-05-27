Шайка гастролеров прибыла в Екатеринбург «работать мошенниками». Фото

27 мая 2022 в 09:37 Размер текста - 17 +

Троица гастролировала по многим регионам России, но попалась в Екатеринбурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга совместно с коллегами из областного главка МВД задержали группу молодых людей, приехавших на Урал из Кирова. По версии слелдствия, в Перми и Екатеринбурге гастролеры обманывали пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП». Подозреваемые прямо заявили на допросе, что приехали «работать мошенниками», сообщили URA.RU в городской полиции. «Двое братьев и их приятель проживали в Кирове. О возможности незаконного заработка фигуранты узнали от своего знакомого, который рассказал, что нашел в социальной сети контакт, предлагающий несложную работу. Как объяснил приятель, необходимо выполнять роль курьера и забирать наличные с указанных адресов. „Работодатель“ направлял парней в разные города и даже регионы: Чебоксары, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Пермь», — говорится в сообщении отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. В столице Урала, уточняют в полиции, троица тоже успела обмануть стариков на несколько сотен тысяч рублей, но была задержана. Один из гастролеров, добавили в УМВД, так и сказал на допросе, что «приехал работать мошенником». Полиция напомнила всем молодым людям, желающим легкого заработка, что несколько десятков рублей могут стоить нескольких лет свободы. Молодые люди представлялись следователями и забирали деньги, чтобы «замять ДТП», пояснили в УМВД Фото: предоставлено УМВД по г. Екатеринбургу Один из гастролеров извинился перед жертвами, добавили в полиции Фото: предоставлено УМВД по г. Екатеринбургу Гастролеры старались прикрывать лица масками и избегать камер наблюдения, уточняют силовики Фото: предоставлено УМВД по г. Екатеринбургу

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга совместно с коллегами из областного главка МВД задержали группу молодых людей, приехавших на Урал из Кирова. По версии слелдствия, в Перми и Екатеринбурге гастролеры обманывали пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП». Подозреваемые прямо заявили на допросе, что приехали «работать мошенниками», сообщили URA.RU в городской полиции. «Двое братьев и их приятель проживали в Кирове. О возможности незаконного заработка фигуранты узнали от своего знакомого, который рассказал, что нашел в социальной сети контакт, предлагающий несложную работу. Как объяснил приятель, необходимо выполнять роль курьера и забирать наличные с указанных адресов. „Работодатель“ направлял парней в разные города и даже регионы: Чебоксары, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Пермь», — говорится в сообщении отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. В столице Урала, уточняют в полиции, троица тоже успела обмануть стариков на несколько сотен тысяч рублей, но была задержана. Один из гастролеров, добавили в УМВД, так и сказал на допросе, что «приехал работать мошенником». Полиция напомнила всем молодым людям, желающим легкого заработка, что несколько десятков рублей могут стоить нескольких лет свободы.