Свердловские водители рассказали, что их бесит больше всего

27 мая 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Водители из Свердловской области чаще всего жалуются на автолюбителей, объезжающих пробки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водители из Свердловской области признались, что их больше всего раздражает в поведении других автолюбителей на дорогах. Выяснилось, что больше всего водителей в регионе нервирует намеренный объезд пробки по свободной полосе и потом «вклинивание» — так ответили 63% опрошенных. Опрос проводил автомобильный сайт «Дром» с 16 по 24 мая, в нем приняли участие 15,3 тысячи человек из 83 регионов РФ. «В топ раздражающих привычек также вошли езда по обочине и излишняя медлительность — эти варианты ответов набрали 50% и 49% соответственно. На водителей, которые не включают поворотники, ругаются 40%. Езда на две полосы злит 36% автолюбителей, а каждый третий (31%) раздражается из-за неправильной парковки», — рассказали о результатах опроса в пресс-службе портала. Отмечается, что четверть водителей Свердловской области (24%) пожаловались на «игру в шашки». Также автолюбителей раздражает незнание правил проезда перекрестков (23%), использование телефона за рулем (19%) и попытки успеть самому и не пропустить остальных (20%). Спокойнее водители в Свердловской области относятся лишь к автолюбителям, которые сигналят без необходимости (13%). А количество тех, кто не раздражается за рулем ни на что, составляет всего 3%. А что вас раздражает больше всего? Поделиться тем, что действительно бесит, можно в новой рубрике «Бесит» в сообществе URA.RU во ВКонтакте . Рассказывайте в комментариях о самом раздражающем, а мы каждую неделю будем выбирать самый дикий изъян и спрашивать о нем у чиновников.

Водители из Свердловской области признались, что их больше всего раздражает в поведении других автолюбителей на дорогах. Выяснилось, что больше всего водителей в регионе нервирует намеренный объезд пробки по свободной полосе и потом «вклинивание» — так ответили 63% опрошенных. Опрос проводил автомобильный сайт «Дром» с 16 по 24 мая, в нем приняли участие 15,3 тысячи человек из 83 регионов РФ. «В топ раздражающих привычек также вошли езда по обочине и излишняя медлительность — эти варианты ответов набрали 50% и 49% соответственно. На водителей, которые не включают поворотники, ругаются 40%. Езда на две полосы злит 36% автолюбителей, а каждый третий (31%) раздражается из-за неправильной парковки», — рассказали о результатах опроса в пресс-службе портала. Отмечается, что четверть водителей Свердловской области (24%) пожаловались на «игру в шашки». Также автолюбителей раздражает незнание правил проезда перекрестков (23%), использование телефона за рулем (19%) и попытки успеть самому и не пропустить остальных (20%). Спокойнее водители в Свердловской области относятся лишь к автолюбителям, которые сигналят без необходимости (13%). А количество тех, кто не раздражается за рулем ни на что, составляет всего 3%. А что вас раздражает больше всего? Поделиться тем, что действительно бесит, можно в новой рубрике «Бесит» в сообществе URA.RU во ВКонтакте. Рассказывайте в комментариях о самом раздражающем, а мы каждую неделю будем выбирать самый дикий изъян и спрашивать о нем у чиновников.