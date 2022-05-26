26 мая 2022

В Челябинске на ходу задымился трамвай. Видео

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Дорожная обстановка. Пыль и дым в городе. Челябинск, пыль, жара, лето, улица цвиллинга, дорога, трамвай, экология, пыльная буря
Сообщений в экстренные службы не поступало Фото:

В Челябинске трамвай задымился во время движения. Камеры наблюдения зафиксировали, что дым пошел из салона, сообщает паблик «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».

«Все случилось на подъезде к остановке „Улица Косарева“. Из вагона повалил дым. Водитель немедленно обесточил трамвай и открыл переднюю дверь. Дым стал усиливаться, в итоге, пассажиры покинули салон, вызывать МЧС, видимо, не стали», — говорится в сообщении.

Там же указано, что через некоторое время трамвай поехал дальше. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что сегодня на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона по данному происшествию сообщений не поступало.

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В Челябинске трамвай задымился во время движения. Камеры наблюдения зафиксировали, что дым пошел из салона, сообщает паблик «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте». «Все случилось на подъезде к остановке „Улица Косарева“. Из вагона повалил дым. Водитель немедленно обесточил трамвай и открыл переднюю дверь. Дым стал усиливаться, в итоге, пассажиры покинули салон, вызывать МЧС, видимо, не стали», — говорится в сообщении. Там же указано, что через некоторое время трамвай поехал дальше. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что сегодня на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона по данному происшествию сообщений не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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