Сообщений в экстренные службы не поступало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске трамвай задымился во время движения. Камеры наблюдения зафиксировали, что дым пошел из салона, сообщает паблик «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».

«Все случилось на подъезде к остановке „Улица Косарева“. Из вагона повалил дым. Водитель немедленно обесточил трамвай и открыл переднюю дверь. Дым стал усиливаться, в итоге, пассажиры покинули салон, вызывать МЧС, видимо, не стали», — говорится в сообщении.

Там же указано, что через некоторое время трамвай поехал дальше. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что сегодня на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона по данному происшествию сообщений не поступало.