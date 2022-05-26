Двое молодых жителей ЯНАО насмерть забили мужчину

27 мая 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое жителей Надыма (ЯНАО) из-за личной неприязни избили мужчину, который через несколько дней из-за полученной травмы умер в больнице. Как сообщает пресс-служба окружного управления СК, обвиняемые не признавали вину и требовали суда присяжных заседателей. «Следствием установлено, что 16 января 2020 года в городе Надыме двое приятелей, 1988 года рождения, из личных неприязненных отношений жестоко избили 50-летнего мужчину, являвшегося сожителем матери одного из них. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где через несколько дней скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что следствие собрало доказательства, которые подтвердили вину обвиняемых. На основании этого, надымчан признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Им назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев и 9 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее сообщалось, что в ЯНАО пьяный ревнивец забил насмерть свою сожительницу. Тогда пьяный 41-летний мужчина поссорился с сожительницей из-за ревности и несколько раз ударил ее в голову и туловище. Женщина также скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Двое жителей Надыма (ЯНАО) из-за личной неприязни избили мужчину, который через несколько дней из-за полученной травмы умер в больнице. Как сообщает пресс-служба окружного управления СК, обвиняемые не признавали вину и требовали суда присяжных заседателей. «Следствием установлено, что 16 января 2020 года в городе Надыме двое приятелей, 1988 года рождения, из личных неприязненных отношений жестоко избили 50-летнего мужчину, являвшегося сожителем матери одного из них. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где через несколько дней скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что следствие собрало доказательства, которые подтвердили вину обвиняемых. На основании этого, надымчан признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Им назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев и 9 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее сообщалось, что в ЯНАО пьяный ревнивец забил насмерть свою сожительницу. Тогда пьяный 41-летний мужчина поссорился с сожительницей из-за ревности и несколько раз ударил ее в голову и туловище. Женщина также скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.