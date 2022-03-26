Из четырех аукционов по продаже тракторов, объявленных властями, состоялся только один Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Трактор К-701, принадлежавший властям Курганской области, продан на аукционе за 477 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Аукционы по продаже еще трех тракторов признаны несостоявшимися.

«Признать победителем аукциона в электронной форме по продаже объекта движимого имущества — трактора К-701, год выпуска: 1988 — Котова Юрия Борисовича. Цена продажи имущества составила 477 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Всего в департамент поступило две заявки на участие в аукционе. Котов предложил купить трактор по начальной цене торгов — 477 тысяч рублей. Второй участник предложений по цене не высказал.

Помимо этого, департамент имущественных и земельных отношений выставлял на торги два трактора ДТ-75М 1986 года выпуска за 278 тысяч рублей каждый. Оба аукциона признаны несостоявшимися, так как на участие в них не поступило ни одной заявки. На аукцион по продаже трактора ДТ-75Н 1988 года выпуска (начальная цена 190 тысяч рублей) поступила только одна заявка, поэтому торги также признали несостоявшимися.

О предстоящих торгах по продаже принадлежащих властям тракторов ранее сообщало URA.RU. Перед этим курганские власти расширили список госимущества, которое выставят на продажу. В частности, в него включили три грузовых автомобиля и пять тракторов, которые ранее были закреплены за учреждениями, но не используются для их основной деятельности. В 2021 году власти уже продали несколько машин, в том числе Lada Priora за 178,75 тысячи рублей, Chevrolet Niva за 155,1 тысячи рублей, ГАЗ-3102 за 54 тысячи рублей, Fiat Ducato за 523 тысячи рублей. В марте власти продали ВАЗ-21074 за 32 тысячи рублей, его выставляли на торги пять раз.

Трактор К-701 продали за 477 тысяч рублей Фото: torgi.kurganobl.ru

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