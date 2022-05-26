Челябинец получил 17 лет за убийство десятимесячной девочки

Он убил ребенка из-за плача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд огласил приговор в отношении 31-летнего жителя Уйского района, виновного в убийстве десятимесячной дочки сожительницы. Он приговорен к 17 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает в своем telegram-канале пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«У подсудимого во время проживания вместе с сожительницей и ее дочерью 2020 года рождения из-за того, что ребенок плакал и капризничал, возникли к ребенку неприязненные отношения, в связи с которыми он в июле 2021 года избил ребенка. В сентябре 2021 года задушил девочку и спрятал тело в подполе. После задержания пытался ввести правоохранительные органы в заблуждение, выдавая криминальную смерть за естественную, а спустя несколько месяцев написал явку с повинной и полностью признал свою вину». — рассказали в прокуратуре.

В результате мужчину осудили за убийство ребенка и причинение легкого вреда здоровью. Он отправлен в колонию строгого режима с ограничением свободы на один год.

Тело ребенка нашли в подполе дома одной из деревень Уйского района 10 сентября. После этого возбудили не только дело об его убийстве, но и по факту халатности со стороны соцслужб.